مسئولان به بهداشت مساجد و نمازخانه ها رسیدگی کنند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی صبح روز سه شنبه در مراسم تقدیر از ستاد اقامه نماز دستگاه های اجرایی استان مرکزی در سالن جلسات استانداری مرکزی گفت: نماز ستون دین و یکی از کارهای مهم در زندگی انسان ها است که رعایت نظافت و پاکیزگی و تجهیز مساجد و نمازخانه ها باید مورد توجه مسئولان باشد.

وی با اشاره به اینکه اقامه نماز نوعی تشکر از پرودگار و راز و نیاز با معبود است، افزود: انسان با اقامه نماز خود را در برابر انحرافات و آلودگی ها صیانت می کند.

امام جمعه اراک نماز را سرمایه معنوی دانست و گفت: با استفاده از این سرمایه معنوی انسان می تواند به اهداف متعالی اسلامی دست یابد.

آیت الله دری نجف آبادی ادامه داد: نماز باید با فراغت بال و حضور قلب اقامه شود چرا که نماز بزرگترین عامل آرامش انسان است.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری استان مركزی هدف از خلقت انسان را عبادت برشمرد و خاطرنشان کرد: بیشترین چیزی که در کتاب آسمانی ما مسلمانان به آن توجه شده است خواندن نماز است.

سعید آقا صادقی حركت به سوی كمال را از دیگر اهداف خلقت دانست و گفت: كلید سعادت و سلامت انسان در نماز نهفته است.

وی نماز، ولایت فقیه و عبادت را سرمایه عظیم نظام اسلامی دانست و خاطر نشان کرد: جمهوری اسلامی ایران از این سه نعمت عظیم بهره مند است و كمتر حكومتی از داشتن آن بهره دارد.

آقا صادقی با اشاره به اینکه توجه به نماز خانه های ادارات امری ضروری است تصریح کرد: مدیران دستگاه های اجرایی استان در این راستا همکاری فراوان با ستاد اقامه نماز داشته اند.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی به سبقه علمای استان مرکزی اشاره کرد و افزود: خدا را شاکریم که استان مرکزی به واسطه سبقه فرهنگی و وجود علما و بزرگان در راستای ترویج احکام الهی پیشتاز بوده است.

گفتنی است در پایان این مراسم از نمایندگان 32 دستگاه برتر در امر اقامه نماز استان مركزی با اهدا لوح و هدایایی تقدیر شد.