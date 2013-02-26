اعطای نشان ملی شهید رهنمون به فعالان بهداشت و درمان دفاع مقدس

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسن عراقیزاده، با اشاره به فرارسيدن روز بسيج جامعه پزشكی از برگزاری يادواره شهيد رهنمون خبر داد و افزود: ايشان يكی از شهدای شاخص جامعه پزشكی بودهاند كه در دوران دفاع مقدس، رياست بيمارستان حضرت خاتمالانبيا(ص) را عهدهار و در نهايت در بمباران اين محل نيز به شهادت میرسند.
وی افزود: طبق برنامهريزی صورت گرفته مقرر شده است از سال جاری نشان ملی شهيد رهنمون به پاس بزرگداشت ايثارگریهای جامعه پزشكی اعم از پزشكان، پرستاران و امدادگران دوران دفاع مقدس به عدهای از منتخبان اين گروه اهدا شود.
معاون بهداشت، درمان و آموزش پزشكی سپاه ملاك اعطای اين نشان را حضور فعال در عرصه بهداشت و درمان دفاع مقدس برشمرد و بيان كرد: اين جايزه نخستين سال است كه به تصويب ستاد فرماندهی كل قوا رسيده است و اجرايی خواهد شد.
وی تصريح كرد: يادواره شهيد رهنمون دهم اسفندماه، با حضور سرلشكر حسن فيروزآبادی رئيس ستاد كل نيروهای مسلح، دکتر محمدحسن طريقت منفرد سرپرست وزارت بهداشت و جمعی ديگر از مسئولان و پيشكسوتان عرصه بهداشت و درمان دفاع مقدس در بيمارستان صحرايی امام حسين(ع) برگزار میشود.
معاون بهداشت، درمان و آموزش پزشكی سپاه با بيان اينكه منتخبان جشنواره امسال، خانواده شهدا هستند، ادامه داد: در يادواره امسال برای نخستينبار نشان ملی شهيد رهنمون به 4 خانواده شهيد پزشك، پرستار، امدادگر و مدير بهداری دوران دفاع مقدس اعطا میشود.
سردار عراقیزاده افزود: در حاشيه برگزاری اين يادواره نيز برنامه كنگره جامعه جراحان با حضور جمعی از اساتيد جراح و ساير رشتههای وابسته دانشگاهها و مراكز تحقيقاتی سراسر كشور و با موضوعيت بهداری رزمی برگزار خواهد شد و مباحث علمی مرتبط با طب رزمی طی دو روز مورد بحث و تبادل نظر قرار خواهد گرفت.
وی در ادامه يادآور شد: اين برنامه با همكاری سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، دانشگاه علوم پزشكی بقيه الله(عج)، سازمان بسيج جامعه پزشكی، وزارت بهداشت، دانشگاه علوم پزشكی اهواز و جامعه جراحان ايران از دهم تا يازدهم اسفندماه در بيمارستان صحرايی امام حسين(ع) دارخوين اهواز برگزار میشود.
نظر شما