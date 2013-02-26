اعطای نشان ملی شهید رهنمون به فعالان بهداشت و درمان دفاع مقدس

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسن عراقی‌زاده، با اشاره به فرارسيدن روز بسيج جامعه پزشكی از برگزاری يادواره ‏شهيد رهنمون خبر داد و افزود: ايشان يكی از شهدای شاخص جامعه پزشكی بوده‌اند كه در دوران دفاع مقدس، رياست بيمارستان ‏حضرت خاتم‌الانبيا(ص) را عهده‌ار و در نهايت در بمباران اين محل نيز به شهادت می‌رسند‎.‎

وی افزود: طبق برنامه‌ريزی صورت گرفته مقرر شده است از سال جاری نشان ملی شهيد ‏رهنمون به پاس بزرگداشت ايثارگری‌های جامعه پزشكی اعم از پزشكان، پرستاران و امدادگران دوران دفاع مقدس به عده‌ای از ‏منتخبان اين گروه اهدا شود‎.‎

معاون بهداشت، درمان و آموزش پزشكی سپاه ملاك اعطای اين نشان را حضور فعال در عرصه ‏بهداشت و درمان دفاع مقدس برشمرد و بيان كرد: اين جايزه نخستين سال است كه به تصويب ستاد فرماندهی كل قوا رسيده است ‏و اجرايی خواهد شد‎.‎

وی تصريح كرد: يادواره شهيد رهنمون دهم اسفندماه، با حضور سرلشكر حسن فيروزآبادی رئيس ستاد كل نيروهای مسلح، دکتر ‏محمدحسن طريقت منفرد سرپرست وزارت بهداشت و جمعی ديگر از مسئولان و پيشكسوتان عرصه ‏بهداشت و درمان دفاع مقدس در بيمارستان صحرايی امام حسين(ع) برگزار می‌شود‎.‎

‎معاون بهداشت، درمان و آموزش پزشكی سپاه با بيان اينكه منتخبان جشنواره امسال، خانواده شهدا هستند، ‏ادامه داد: در يادواره امسال برای نخستين‌بار نشان ملی شهيد رهنمون به 4 خانواده شهيد پزشك، پرستار، امدادگر و مدير بهداری ‏دوران دفاع مقدس اعطا می‌شود‎.‎

سردار عراقی‌زاده افزود: در حاشيه برگزاری اين يادواره نيز برنامه كنگره جامعه جراحان با حضور جمعی از اساتيد جراح و ‏ساير رشته‌‌های وابسته دانشگاه‌ها و مراكز تحقيقاتی سراسر كشور و با موضوعيت بهداری رزمی برگزار خواهد شد و مباحث ‏علمی مرتبط با طب رزمی طی دو روز مورد بحث و تبادل نظر قرار خواهد گرفت‎.‎

وی در ادامه يادآور شد: اين برنامه با همكاری سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، دانشگاه علوم پزشكی بقيه الله(عج)، سازمان بسيج ‏جامعه پزشكی، وزارت بهداشت، ‏دانشگاه علوم پزشكی اهواز و جامعه جراحان ايران از دهم تا يازدهم ‏اسفند‌ماه در بيمارستان صحرايی امام حسين(ع) دارخوين اهواز برگزار می‌شود‎.