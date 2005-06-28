تاگس اشپيگل : رياست جمهوري احمدي نژاد براي ايران و غرب چه مفهومي در بعد هسته اي دارد ؟

به گزارش خبرگزاري مهر ، روزنامه آلماني تاگس اشپيگل با طرح چند پرسش پيرامون انتخابات رياست جمهوري ايران و مسائل متعاقب آن به بررسي اين مسئله پرداخت .

اين روزنامه با بيان اين سوال كه آيا اين امر امكان پذير است كه دولت جديد ايران درصدد تداوم فعاليتهاي هسته اي خود باشد ،‌ نوشت :‌ بطور قطع شرايط حاكم در اين مسئله با وجود " محمود احمدي نژاد " سخت تر خواهد شد .

در حال حاضر باتوجه به نشست آتي اتحاديه اروپايي و ايران گزينه حمله نظامي به اين كشور منتفي خواهد بود . اين در حالي است كه آمريكا همچنان مواضع گذشته خود مبني بر اقدام جامعه بين المللي در راستاي ارجاع پرونده هسته اي ايران به شوراي امنيت سازمان ملل را تكرار مي كند .

از ديگر مواردي كه در مورد مسئله برنامه هاي هسته اي ايران در دولت جديد ايران مي توان به آن اشاره كرد تسريع در اعمال تحريمهاي احتمالي در قبال سرپيچي اين كشور از خواست آژانس و جامعه بين الملل خواهد بود .

چنانچه راهكارهاي اروپا و آژانس در برخورد با فعاليتهاي هسته اي ايران نتيجه اي در پي نداشته باشد احتمال حمله نظامي عليه اين كشور قوت مي يابد .

تاگس اشپيگل در ادامه پرسيد : تداوم برنامه هاي هسته اي ايران براي آلمان و اروپا چه معنايي خواهد داشت ؟ عناصر موجود در برنامه هاي هسته اي ايران بوضوح نشان مي دهد كه اين كشور بيش از 20 سال فعاليت هسته اي پنهاني داشته و آن را با جديت دنبال مي كرده است .

اين مسئله كه ايران بطور دقيق در چه زماني مي تواند به تسليحات اتمي دست يابد هنوز مشخص نيست . اما اين امر بديهي است كه هدف اوليه اين كشور از اصرار بر فعاليتهاي هسته اي خود دستيابي به بمب اتم با برد بسياراست تا حدي كه حتي به اروپا نيز برسد .

عربستان ، مصر و تركيه نيز از ديگر كشورهاي همسايه ايران هستند كه به شدت فعاليتهاي غير متعارف هسته اي را تعقيب مي كنند .

اين روزنامه مدعي شده است : ايران علاوه بر انجام پاره اي فعاليتهاي غير متعارف هسته اي بواسطه همكاري با برخي گروههاي اسلامي در منطقه از جمله حماس و حزب الله راههاي دستيبابي به صلح در اين منطقه را ناهموار مي كند .

منطقه خليج فارس به دليل منابع غني نفت همواره مورد توجه اروپا واقع شده است به همين دليل توجه خاص به ايران نيز دور از انتظار نيست .

روزنامه آلماني ياد شده در بخش ديگري با طرح اين پرسش كه احمدي نژاد در چه بخشهايي با غرب دچار مشكل خواهد شد ، نوشت : بطور قطع يكي از اين مسائل برنامه هاي هسته اي اين كشور خواهد بود .

" يوهانس رايسنر " كارشناس آلماني مسائل ايران در اين زمينه معتقد است : احمدي نژاد در دولت خود با اروپا دچار مشكلات متعدد خواهد شد .

تاگس اشپيگل افزود : به نظر مي رسد عمده مشكل دولت آتي ايران با غرب در بخش سياست خارجي اين كشور باشد .

اما از سويي ديگر با يكنواختي سياست حاكم بر پارلمان و دولت آتي ايران مي توان شاهد رويدادهاي غير قابل پيش بيني بود .