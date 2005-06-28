ويژه نامه اخلاق در پژوهشهاي باليني پزشكي منتشر شد

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر" ، مركز غدد درون ريز و متابوليسم دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي - درماني تهران ويژه نامه اخلاق در پژوهشهاي باليني پزشكي را منتشر كرد.

دكتر حسن ملك افضلي، معاون تحقيقات و فناوري وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي، در سرمقاله اين نشريه نوشته است : امروزه به موازات رشد و توسعه علوم كاربردي و تكنولوژي ضرورت توجه به مباني اخلاقي در حيطه اين علوم بيش از پيش نمايان مي شود. عناويني چون اخلاق در ارتباطات، اخلاق در تجارت، اخلاق در مديريت و اخلاق پزشكي از جمله علومي هستند كه در دهه هاي اخير بسيار مورد اقبال و توجه انديشمندان قرار گرفته اند. علي رغم اينكه از زمان پيدايش علم طب همواره علماي اين علم به جنبه هاي اخلاقي و اصول ضروري لازم الاتباع اخلاقي آن توجه ويژه داشته اند و اين امر به طور برجسته اي در سوگند نامه هاي پزشكي مشهود است ، اما پرداختن به اخلاق پزشكي به عنوان يك شاخه مهم از علم و به عنوان عامل تصميم گيرنده در سياست هاي نظان سلامت در دهه هاي اخير مطرح شده است.

عناوين مقالات اين شماره عبارتند از: طب و اخلاق پزشكي نوين، تاريخچه و گستره فعاليتهاي اخلاق پزشكي در ايران، تاثير فلسفه اخلاق در تصميم گيريهاي اخلاقي در طب، روشهاي نوين آموزش اخلاق پزشكي، اخلاق در كار آزمايي باليني، ملاحظات اخلاقي در همكاري هاي بين المللي در زمينه تحقيقات پزشكي، اخلاق در پژوهش ژنتيك، اخلاق در پژوهشهاي پيوند عضو و بافت، مسائل اخلاقي در همانند سازي و پژوهش هاي سلول هاي بنيادي، ملاحظات اخلاقي در آموزش باليني پزشكي.

خلاصه مقالات به زبان انگليسي در انتهاي نشريه منتشر شده است.