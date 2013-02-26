نمایشگاه تخصصی کتاب حوزه افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، آئین افتتاحیه نمایشگاه کتاب تخصصی حوزه قبل از ظهر سه‌شنبه با حضور جمعی از مسئولان فرهنگی استان، پورمحمدی قائم مقام وزیر ارشاد، آیت الله سیداحمد خاتمی و مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم در مجتمع امام خمینی(ره) قم برگزار شد.

عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری در سخنانی در این مراسم با بیان اینکه حوزه علمیه بانک مرکزی دین است، اضافه کرد: قلم و کتاب ابزار انتقال فرهنگ به مردم و نسل‌های آینده است از این رو پرداختن و اهمیت دادن به آن در قالب برگزاری نمایشگاه‌هایی مانند نمایشگاه کتاب حوزه بسیار ارزشمند است.

آیت الله سید احمد خاتمی اظهار داشت: هرقدر کتابخوانی در جامعه رشد کند شاهد ارتقاء علمی و فرهنگی کشور خواهیم بود.

سرانه مطالعه کتاب افزایش یابد

وی، حوزه را بانک مرکزی دین دانست و ادامه داد: مقدس ترین و پاک ترین مرکزی که باید بودجه‌های فرهنگی برای آن صرف شود، حوزه‌های علمیه است زیرا کمک به حوزه علمیه کمک به ترویج دین و آموزه‌های آن است.

عضو جامعه مدرسین حوزه آمار فعلی انتشار کتاب را در شأن ملت ایران ندانست و بر لزوم برنامه ریزی برای افزایش سرانه مطالعه کتاب تاکید کرد.

قائم مقام وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز در این مراسم در سخنانی تولید و نشر کتاب را از سخت ترین کارها و پردغدغه ترین آنها دانست و ادامه داد: دست اندرکاران این عرصه جزء خدوم ترین اقشار کشور هستند که با سختی های مختلفی دست و پنجه نرم می کنند.

علی اصغر پورمحمدی با اشاره به حمایت‌های وزارت ارشاد از ناشران به خصوص ناشران دینی اظهار داشت: ما در حد توان خود حمایت از این بخش را جزء وظیفه می‌دانیم.

وی با بیان اینکه تولید و نشر آثار دینی کاری پر زحمت است، بیان داشت: باید با حمایت از این بخش روندی ایجاد شود که مشکلی در راه نشر کتب حوزوی و حوزه دین وجود نداشته باشد.

گفتنی است نمایشگاه تخصصی کتاب حوزه از امروز به مدت یک هفته در محل مجتمع امام خمینی(ره) دایر است و علاقمندان می‌توانند همه روزه در دو نوبت صبح و عصر از این نمایشگاه بازدید کنند.

در این نمایشگاه آثاری از 150 ناشر داخلی و خارجی از جمله از کشورهای عراق، لبنان و ... در معرض دید علاقمندان است.