گنجینه های پنهان مانده نیروی انتظامی استان مرکزی استفاده می شود

سرهنگ سيد احمد خسروي در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان داشت: اين دفتر با همكاري بازرسي فرماندهي استان در نظر دارد با راهبردي مشخص و كارآمد اندوخته هاي علمي و دانش تجربي بازنشتگان استان را جمع آوري، موضوع بندي و مهندسي نمايد.

وي گفت : به همين منظور چندين جلسه كارشناسي با حضور نمايندگان معاونت هاي ستادي و اجرايي به رياست معاون هماهنگ كننده استان برگزار و نهايت مقرر شد اقدامات اوليه اين فراخوان توسط دفتر تحقيقات انجام شود .

رييس دفتر تحقيقات كاربردي فرماندهي انتظامي استان مركزي گفت:در اين فراخوان بازنشستگان استان مركزي در چها محور جلب اعتماد شهروندان ، مشاركت مردم در راستاي ايجاد امنيت،جلب رضايتمندي مردم از پليس و ديدگاه هاي مديريتي در خصوص افزايش كارايي پرسنل اقدام به ارسال آثار خود مي كنند.

سرهنگ خسروي بيان داشت: در نهايت آثار ارسالي توسط يك تيم داوري و به 10 اثر برتر طي مراسمي كه در ارديبهشت ماه سال 92 برگزار خواهد شد، جوايز نفيسي اهدا مي شود و مابقي آثار نيز با نام نويسنده بعد از ويراستاري ادبي در يك كتاب با عنوان گنجينه هاي پنهان به چاپ خواهد رسيد.