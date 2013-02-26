به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام سيدمحمد آتش‌زر در بازديد اعضاي شوراي اسلامي شهر قم از سازمان آتش‌نشاني و خدمات ايمني شهرداري قم گفت: يكي از اصلي‌ترين وظايف شهرداري براي امنيت رواني فعال نگه‌داشتن اين سازمان است كه تلاش‌هاي بسياري نيز انجام شده است.

وي بيان داشت: مهمترين موضوعي كه در اين سازمان بايد به آن توجه شود، اين است كه اطمينان و آسايش مردم را بالا برده و بدانند كه اگر اتفاقي بيفتند كسي هست كه به آنها كمك كند.

رئيس شوراي اسلامي شهر قم عنوان داشت: كار در آتش‌نشاني يك عبادت است و شما به كساني كمك مي‌كنيد كه هيچ پناهي نداشته و خداوند با دست شما به آنها كمك مي‌كند.

حجت‌الاسلام آتش‌زر بيان داشت: شورا در جذب نيرو براي شهرداري انقباضي عمل مي‌كند اما براي سازمان آتش‌نشاني اينگونه نبوده و با تمام توان در جذب نيروي كارآمد تلاش خواهد شد.

وي با اشاره به فعاليت خيرين عنوان داشت: بايد از ظرفيت خيرين در ايجاد ايستگاه‌ها نيز استفاده شده و شورا آمادگي دارد تا اگر خيري نيمي از هزينه‌هاي ساخت ايستگاه‌ها را تامين كند، ايستگاه به نام خير ثبت شود.

سازمان آتش‌نشاني نهايت دقت در جانمايي ايستگاه‌هاي جديد را داشته باشد

نائب رئيس شوراي اسلامي شهر قم نیز در این بازدید در خصوص جانمايي ايستگاه هاي جديد آتش نشاني اظهارداشت: در خصوص جانمايي ايستگاه‌ها بايد دقت شود كه مناطقي كه فراواني حادثه وجود دارد و نياز است، ايجاد شوند.

مجيد اخوان گفت: فعاليت در سازمان آتش‌نشاني يكي از خطيرترين كارها است كه از اهميت بسيار بالايي برخوردار است و نبايد مورد غفلت باشد.وي عنوان داشت: در خصوص مسائل مالي مقرر شد تا سازمان استقلال مالي داشته باشد و وابسته نباشد تا بتواند به راحتي به فعاليت‌هاي مربوطه بپردازد.

نائب رئيس شوراي اسلامي شهر قم تصريح كرد: اين سازمان نيازمند برخي تجهيزات تخصصي است كه بايد آنها را تامين كند و از اين رو نيازمند اين است تا استقلال مالي داشته تا در هر زمان كه احساس نياز كرد اقدام به خريد تجهيزات نمايد.

اخوان به برگزاري همايش‌هاي مختلف در سطح شهر قم اشاره كرد و گفت: در سطح شهر قم همايش‌هاي بسياري برگزار مي‌شود كه نياز است خودروهاي آتش‌نشاني حضور داشته باشند و مي‌توان با احداث يك تعاوني از بازنشستگان اين كارها را به آنها محول كرد.