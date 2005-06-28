آقا محمدي: صدا و سيما وظيفه دارد نگاه جامعه به "اعتياد" را اصلاح كند

به گزارش خبرنگار تلويزيون "مهر"، به مناسبت هفته جهاني مبارزه با مواد مخدر، اولين همايش آموزش رسانه ملي تحت عنوان "رسانه ملي و معضل اعتياد" صبح امروز در دانشكده صدا و سيما با حضور "پورنصاري"، نماينده تام الاختيار سازمان در ستاد مبارزه با مواد مخدر، جلال زاده، مدير كل آموزش سازمان، آقا محمدي، قائم مقام رياست سازمان، "علي عسگري"، معاونت آموزشي صدا و سيما، "تقدس نژاد"، معاون اداري و مالي و... برگزار شد.

در شروع مراسم نماهنگي با عنوان "خواب و بيدار" كه نگاهي به پيشگيري از اعتياد داشت، به نمايش در آمد.

"پورنصاري" دراين مراسم با اشاره به اين كه امروزه بشريت با چهار بحران همچون "سلاح اتمي"، "فقر"، "مواد مخدر" و "آلودگي صوتي" روبرو است، گفت: 90 در صد مردم معتقدند كه مواد مخدر سومين عامل آلوده شدن است. امروزه اعتياد تهديدي براي مردم به شمار مي آيد و در تمام ابعاد تاثيرگذار است. اگر چه مواد مخدر در حال حاضر از نوع طبيعي به نوع شيميايي همچون قرص هاي اكستازي و... تغيير كرده است، ولي همچنان اين معضل وجود دارد و ما بايد به دنبال پيشگيري و كاهش تقاضا باشيم. ما بايد براي آن دسته از مردم كه سالم هستند، فرهنگ سازي كنيم و آن دسته كه مبتلا به اعتياد هستند، بايد به مراكز درماني مراجعه كنند. در واقع ما موظف هستيم كه در بعد فرهنگي و پيشگيري برنامه ريزي داشته باشيم. در اين زمينه نيز رسانه ملي نيز نقش كليدي دارد، مثل حماسه اخير 27 خرداد ماه و 3 تير ماه كه صدا وسيما نقش مهمي داشت، حتي مقام معظم رهبري و رياست جمهوري هم قدرداني كردند.

وي افزود: ما بايد تلاش كنيم كه اين آگاه سازي را انجام دهيم و دراين ميان عملكرد صدا و سيما خيلي مهم است. در سال 83 در مجموع 4575 ساعت برنامه توليدي درباره اين معضل ساخته شده است و از اين آمار 568 ساعت مربوط به توليدات شبكه استان ها است و 3979 ساعت برنامه در شبكه سراسري صداي استان ها توليد شده است.

وي خاطر نشان ساخت: تلويزيون در ارتباط با اعتياد كليپ، مستند و كارهاي داستاني ساخته است. البته فيلم هايي همچون "شمعي در باد"، "پروانه در باد"، "حس سوم"، "شب شكار"، "تاراج"، "طلسم شدگان" و... هم تهيه كرده است. علاوه بر برنامه هاي تلويزيوني، راديو هم برنامه هايي همچون "صداي عبرت"، "تا سپيده"، "چهارراه جواني" و... ساخته است.

پورنصاري گفت: به نظر من صدا و سيما براي ادامه حركت مستمر خود مي تواند به همراه معاونيان ومقامات به حمايت مادي و معنوي ستاد مبارزه با مواد مخدر بشتابد. ما اميدواريم با حضور كارشناسان راه هاي پيشگيري و مناسبي براي حل اعتياد انجام شود. از سوي ديگر عملكرد صدا و سيما هم در اين زمينه مي تواند نقش مهمي داشته باشد.

"جلال زاده"، مدير كل آموزش سازمان در اين مراسم گفت: معاونت آموزشي صدا وسيما در راستاي كار حرفه اي كه انجام مي دهد، قصد برگزاري دوره هاي آموزشي و كارگاه هاي آموزشي در ارتباط با اعتياد دارد. برگزاري همايش امروز نيز با نمايندگي سازمان در مبارزه با ستاد مواد مخدر جزء يكي از طرح هاي آقاي "پورنصاري" بود كه به مرحله اجرا در آمد. صدا و سيما به عنوان يك سازمان تخصصي در سه بخش توليد، فني و اداري فعال است كه اين قضيه در ميان ديگر ارگان ها بي نظير است، بنابراين يك وظيفه خطير برعهده دارد. البته بايد اشاره كنم كه ما اقدام به اعزام همكاران براي شركت در ورشاپ هاي بين الملل كرده ايم تا بتوانيم نقش موثرتري در اين زمينه داشته باشيم.

"آقامحمدي"، قائم مقام رياست سازمان در ادامه اين مراسم اشاره كرد: ما نسبت به پديده اعتياد بايد نگاه واقع بينانه اي داشته باشيم، چرا كه پديده اعتياد تازه نيست، ممكن است كه نوع مصرف مواد مخدر تغيير كرده باشد، ولي مواد مخدر سابقه طولاني دارد و نمي توان به سادگي به اين قضيه پرداخت، حتي بايد اشاره كنم كه گاهي نگاه مطلق نيز به راه حل در اين زمينه كمك نكرده است، چون با اين پديده به صورت غير علمي نگاه شده است. در اسناد موجود در سال 1321 ، تعداد معتادان بين 1/5 تا 2 ميليون نفر است و در سال 1355 هم دوميليون نفر اعلام شد. البته در آن سال ها ترياك جزء مواد مخدر به حساب نمي آمد و در محفل هاي شبانه، سران و... وجود داشت. به نظر من زمينه هايي براي اعتياد وجود دارد كه ما بايد اين زمينه ها را پيدا كنيم. زماني كه من در دوره اول مجلس نماينده همدان بودم، اشاره كردم كه ما بايد زندان را براي معتاد برداريم و بهزيستي را مسوول اين كار كنيم و به معتاد به عنوان يك مجرم نگاه نكنيم، بلكه به عنوان يك بيمار نگاه كنيم. البته اين مساله تا يك زماني انجام شد، ولي بعد از آن دوباره زندان جايگزين شد.

وي با اشاره به اين كه ما اين نگاه را بايد در رسانه ملي داشته باشيم، گفت: اين مساله خيلي اهميت دارد كه چگونه بايد بحث كنيم. ما براي يك شناسايي خوب از معتادان نيازمند بهره بردن از يك گروه خوب رواشناس هستيم كه در صدا و سيما اين افراد بايد به بحث كارشناسي بپردازند. تا متوجه شويم كه چه آدم هايي به اين مريضي مبتلا مي شوند تا برنامه هاي تاثير گذار بسازيم. ما در رسانه ملي موظف هستيم كه اين فضاها را بشكنيم. رسانه ملي مي تواند اين كار را انجام دهد. همان طور كه اخيراً توانست سياست را مثل سكه روز كند، وقتي كه به روز باشد، همه به آن مي پردازند.

وي افزود: ما بايد محيط هايي را كه ذهنيت ها را به اعتياد نزديك مي كند يا به سمت ياس و نااميدي مي برد، را تغيير دهيم. ما بايد يك نگاه اعتدالي داشته باشيم و ارزش ها را مقاوم كنيم. ازسوي ديگر بايد به نهاد خانواده توجه بيشتري شود، چرا كه خيلي از كساني كه معتادند، محصول خانواده هاي متلاشي هستند. رسانه ملي بايد به نهادي همچون خانواده بايد توجه زيادي كند. همچنين ارزش هاي ديني را تقويت كند و نبايد با يك آمپول كار را تمام كنيم، بلكه كم كم اين كار را بايد انجام داد. حضرت امام (ره) نيز مسائل را ذره ذره مي گفتند.

وي خاطر نشان ساخت: همان طور كه مقام معظم رهبري اشاره روي كيفي سازي برنامه ها كردند، ما نيز موظف به اين كار هستيم تا اين تغييرات اساسي را به وجود بياوريم و بايد سيستماتيك نگاه كنيم، نه جزيره اي. ما با اين بحران بايد به شكل منطقي برخورد كنيم. از سوي ديگر برخورد با معتادان نبايد به گونه اي باشد كه به خانواده هاي آن ها آسيب بزند. در كل فكر مي كنم رسانه ملي مي تواند بيشترين تاثير گذاري را داشته باشد.