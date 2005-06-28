پرطرفدارترين تيم ايران به يك تيم معمولي تبديل شده است

به گزارش خبرنگار" مهر" العراقيه اسپورت دربرنامه خبري خود با اشاره به حذف تيم پرسپوليس دربرابرتيم ابومسلم گفت: دست پرطرفدارترين تيم باشگاهي ايران از جام حذفي هم كوتاه ماند.

گوينده العراقيه افزود: تيم صاحب نام پرسپوليس كه برسراختلافات داخلي مربي آلماني خود را نيزازدست داده است، درحد يك تيم معمولي دردوفصل اخيرفوتبال ايران ظاهرشده است ودرجديدترين دورناكامي هاي خود با شكست يك برصفردر برابرحريف خود وآنهم درخانه ازجام حذفي فوتبال ايران نيزحذف شد. اين جام به اين دليل مهم است كه نماينده ديگرايران درجام باشگاههاي آسيا را معرفي مي كند.

تلويزيون قطردربخش خبرورزشي خود با اشاره به شكست وحذف پرسپوليس در مقابل ابومسلم گفت: قرمزپوشان پايتخت ايران بارديگرشكست درجام حذفي ايران هواداران پرشمارخود را خشمگين ساختند.

تلويزيون المستقبل لبنان با پخش خبرحذف تيم پرسپوليس گفت: اين تيم پرقدرت فوتبال باشگاههاي ايران كه ازپرتماشاگرترين تيمهاي باشگاهي آسيا است، وداعي تلخ در خانه با جام حذفي داشت ودرحاليكه يك برصفرمغلوب حريف خودشده بود، دردقايق پاياني كاپيتان ملي پوش خود را با كارت قرمزداوراخراج شده ديد تا اين فصل فوتبال ايران با سياهي كامل براي تيم قرمزپوش پرطرفدارايراني به پاياني برسد.

تلويزيون ورزشي كويت هم دربخش خبري خود ازحذف تيم پرقدرت پرسپوليس در خانه ودرمقابل ديدگان هوادارانش خبرداد وافزود: آمدن علي پروين مربي كهنه كار اين تيم بجاي مربي آلماني چاره كارنشد تا بحران دراين تيم پرآوازه ايراني عميق تر شود وسومين فصل متوالي باشد كه پرسپوليس همانند تيم رقيبش استقلال ازبردن جام محروم مي ماند.

تلويزيونهاي بحرين وعمان هم با پخش تصويرگل ابومسلم خبرحذف پرسپوليس از جام حذفي را انعكاس دادند وبالاخره تلويزيون ورزشي عربستان نيزگفت: يكي از قدرتهاي برترفوتبال باشگاهي ايران نيزبا جام حذفي خداحافظي كرد تا عرصه قهرماني فوتبال ايران همچنان براي تيم پرسپوليس بسته مانده باشد.