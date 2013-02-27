یاسین محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر از انتشار دفتر شعر تازه‌ای از خود با عنوان «از شمال شرق گنجشک‌ها» خبر داد و گفت: این کتاب دومین اثر از سری تازه مجموعه شعر امروز ایران است که نشر افراز در دست انتشار دارد.

وی افزود: این کتاب در دو دفتر آماده شده است. دفتر اول با عنوان شبانه ها در برگیرنده یک شعر بلند 11 اپیزودی است و دفتر دوم نیز که با عنوان «از شمال شرق گنجشک‌ها» نامگذاری شده است، گزیده اشعار من در خلال سال‌های 82 تا 91 را دربر می‌گیرد.

محمدی در پاسخ به سئوالی درباره مضمون اشعار موجود در این کتاب گفت: من نمی‌توانم برای شعر مضمون در نظر بگیرم. لااقل اشعار من اینطور نیست. شاید بتوانم بگویم که موضوع محوری این اشعار، زندگی و زیست همه ما انسان‌هاست که آمیخته‌ای از عشق و مرگ و سیاست و موضوعاتی از این دست است.

به گفته این شاعر این دفتر شعر در حال حاضر در مرحله دریافت اعلام وصول از اداره کتاب قرار دارد.

محمدی پیش از این نیز مجموعه شعر «در پای صلیبی کج» را در سال 82 منتشر کرده است. وی همچنین در نمایشگاه کتاب امسال ترجمه کتاب ««هنرمندی از جهان شناور» نوشته كازوئو ایشیگورو را توسط نشر افراز عرضه کرده است.