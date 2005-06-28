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۷ تیر ۱۳۸۴، ۱۳:۴۴

انتقاد شديد انجمن روانپزشكي امريكا از تام كروز

انتقاد شديد انجمن روانپزشكي امريكا از تام كروز

انجمن روانپزشكي امريكا از "تام كروز" به دليل اظهارنظرهاي تلويزيوني وي، دادن عنوان "علم جعلي" به روانپزشكي و بي ارزش دانستن داروهاي ضدافسردگي به شدت انتقاد كرد.

به گزارش خبرنگار سينمايي "مهر"، ستاره سرشناس سينماي امريكا در جريان يك مصاحبه تلويزيوني براي تبليغ "جنگ دنياها"، ترديد عميق خود را نسبت به روانپزشكي اعلام كرد و به بيان عقايد خود درباره آموزه هاي كليساي داناشناسي پرداخت. اما استيون شارفستين، رييس انجمن روانپزشكي امريكا، در بيانيه اي اعلام كرد: "اين وظيفه آقاي كروز نيست كه در جريان يك تور تبليغاتي، به تبليغ ديدگاههاي ايدئولوژيكي خود بپردازد و افراد مبتلا به بيماري هاي روحي و رواني را از درمان هاي مورد نيازشان بترساند."
انجمن روانپزشكي امريكا كه نماينده 36 هزار متخصص روانپزشكي در اين كشور است، در بيانيه خود افزود: "ما متأسفيم كه شخصيتي مثل تام كروز علمي بودن آموزه هاي علوم روانشناسي را به چالش مي كشد. تحقيقات مفصل نشان داده كه درمان بيماري هاي روحي و رواني مؤثر است و متأسفانه برخي افراد و گروهها پيشرفت هاي قابل توجه كلينيكي اين علم را زير سئوال مي برند."
كروز در يكي از مصاحبه هاي خود گفته بود: "خيلي ها تاريخچه علوم روانپزشكي را نمي دانند، اما من مي دانم و معتقدم روانشناسي علمي جعلي است."

کد مطلب 200694

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