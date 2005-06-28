انصاري راد: دولت آينده در اولين گام اجراي عدالت، برنامه هاي شفاف ارايه دهد

انصاري راد در گفت و گو با خبرنگار سياسي "مهر" گفت : ملت ايران ملتي صلح طلب است و آرزو دارد دولت آينده بتواند صلح را در دو سطح داخلي و خارجي برقرار كند.

وي "صلح داخلي" را "ايجاد امنيت يكسان براي همه شهروندان و صيانت قواي سه گانه كشور از حقوق ملت" و "صلح خارجي" را "تعامل با جهان بر مبناي احترام متقابل" معنا كرد.

اين فعال سياسي در بخش ديگري از گفت وگو، عدالت را از مطالبات اصلي مردم دانست و اظهار داشت: عدالت در حوزه اقتصاد منحصر نمي شود و عدالت اقتصادي از عدالت اجتماعي ، سياسي و فرهنگي قابل تفكيك نيست.

انصاري راد توضيح داد: اگر عدالت سياسي تحقق يابد و قدرت مديريت از اراده ملت سرچشمه گيرد و در برابر جامعه پاسخگو باشد عدالت اقتصادي در كشور برقرار خواهد شد، در غير اين صورت عدم تعادل در قدرت سياسي باعث پيدايش ارتباطات ويژه، فرصت ها و امتيازاتي كه از مردم دريغ مي شود و در نهايت، رانت هاي اقتصادي خواهد شد.

وي توزيع عادلانه قدرت و ثروت را نيازمند توليد فرهنگ دانست و افزود : هرگاه مراكز قدرت در فضايي خارج از اراده ملت پديد آمده و قدرت سياسي عادلانه و پاسخگو نباشد، مراكز اقتصادي نامشروع به وجود مي آيد كه مانع از تحقق عدالت در حوزه اقتصادي خواهد شد.

نماينده سابق مردم نيشابور در ادامه، تحقق عدالت را در گرو آزادي بيان و قلم و آزادي نقد قدرت دانست و گفت : آزادي انديشه و آزادي مطبوعات بايد در چارچوب فرايند امر به معروف و نهي از منكر نهادينه شود و دولت مشروع دولت نقدپذير و پاسخگو است.

انصاري راد از دولت آينده خواست كه در اولين گام اجراي عدالت براي نهادينه شدن نقد آزاد و كارشناسانه، برنامه هاي شفاف ارايه دهد.