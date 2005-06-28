خالق هري پاتر چهارم از بفتا جايزه مي گيرد

هري پاتر و جام آتش

به گزارش خبرنگار سينمايي "مهر"، اهداي اين جايزه معتبر به نيوئل همزمان است با اكران افتتاحيه "هري پاتر و جام آتش" به عنوان چهارمين قسمت از سري فيلم هاي ساخته شده بر اساس مجموعه داستان هاي جي كي رولينگ. "هري پاتر و جام آتش" را نيوئل كارگرداني كرده است تا پس از آلفونسو كوارون و كريس كلمبوس سومين فيلمسازي باشد كه روي صندلي كارگرداني فيلمي از مجموعه هري پاتر مي نشيند.

از جمله برندگان قبلي جايزه جان شلزينگر مي توان به خود اين فيلمساز فقيد و جيم شرايدن، فيلمساز بزرگ ايرلندي و خالق فيلم موفق "در امريكا"، اشاره كرد. در همان شبي كه نيوئل جايزه خود را از بفتا مي گيرد، تام كروز نامدار هم جايزه موسوم به استنلي كوبريك را از اين اتحاديه دريافت خواهد كرد. از جمله فيلم هاي موفق نيوئل مي توان به "چهار عروسي و يك تشييع جنازه" با بازي هيو گرانت، "داني براسكو" با هنرنمايي ال پاچينو و جاني دپ و "لبخند مونا ليزا" با حضور جوليا رابرتز اشاره كرد.

