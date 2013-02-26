تربیت نسل جوان یک مسئولیت همگانی/ معیار تربیت دانش آموزان انس با قرآن است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید احمد میرعمادی ظهر سه شنبه در دیدار با معاونان، مربیان پرورشی، مشاوران و دبیران تربیت بدنی آموزش و پرورش لرستان گفت: مسئله تربیت یکی از مسائل مهم، اساسی و کلیدی است.

وی با اشاره به هشتم اسفندماه روز تاسیس نهاد امور تربیتی اظهار داشت: همه مردم نسبت به تربیت نسل جوان و نوجوان جامعه مسئول هستند.

هدف از ارسال پیامبران تربیت انسان بوده است

امام جمعه خرم آباد با بیان اینکه مسئله تربیت آنقدر مهم است که در ادعیه صحیفه سجادیه، قرآن و روایات به آن اشاره شده است، تصریح کرد: اهمیت تربیت به اندازه ای است که هدف از ارسال پیامبران و نزول کتب آسمانی مسئله تربیت عنوان شده است.

حجت الاسلام میرعمادی با اشاره به اینکه تربیت، خارج کننده انسان از ظلمات به سوی نور است، افزود: در این تعریف ظلمات همان جهل، غرور، گناه، بدرفتاری و ... است.

وی با تاکید بر اینکه شالوده تربیت انسان در دوران کودکی و نوجوانی شکل می گیرد، گفت: بهار تربیت انسان در دوران کودکی و نوجوانی است.

تربیت صحیح باعث کاهش میزان جرم و بذهکاری در جامعه می شود

نماینده ولی فقیه در استان لرستان با اشاره به اینکه مسئله تربیت یک مسئولیت همگانی و عمومی است و همه باید نسبت به آن همت کنند، اظهار داشت: مسئله تربیت از چنان اهمیتی برخوردار است که در قانون اساسی نیز آمده است که یکی از وظایف و مسئولیتهای حکومت تربیت است.

حجت الاسلام میرعمادی ادامه داد: اگر این وظیفه به خوبی اجرا شود میزان جرمها، بذهکاریهای اجتماعی، تخلفات اداری، جنایتها، کم کاریها و ... کاهش می یابد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با برشمردن ویژگیهای مربی تربیتی گفت: یک مربی موفق کسی است که ربانی بوده و دارای اعتقاد، باور، پاکی و صداقت باشد.

امام جمعه خرم آباد با تاکید بر اینکه یک مربی تربیتی در کار خود باید مثل یک مادر نسبت به فرزند دلسوز و مهربان باشد، یادآور شد: یکی از مهمترین ویژگیهای یک مربی تربیتی داشتن تخصص و مهارت لازم است.

حجت الاسلام میرعمادی در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه تربیت انسانها خصوصا در مدارس یک کار تخصصی است و نیاز به مهارت دارد، تصریح کرد: مربیان تربیتی با دو سلاح مهارت و محبت می توانند در این کار موفق باشند.

لزوم ایجاد یک انقلاب تربیتی در نهاد امور تربیتی

وی با اشاره به اینکه دانش آموزان روحیه و رفتارهای متعددی دارند، افزود: این مسئله باعث می شود که مربیان تربیتی نسبت به کسب مهارتهای متعدد تلاش لازم را داشته باشند.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان با تاکید بر اینکه باید یک انقلاب تربیتی در نهاد امور تربیتی ایجاد شود، اظهار داشت: نهاد امور تربیتی باید متناسب با دانش آموزان و مقاطع تحصیلی مهارتهای تربیتی متعددی را به مربیان آموزش دهد.

حجت الاسلام میرعمادی با اشاره به اینکه مربیان پرورشی باید از روشهای گوناگون برای هدایت دانش آموزان استفاده کنند، تصریح کرد: مربیان تربیتی باید بر روانشناسی، علوم اجتماعی، مسائل دینی و ... مسلط باشند.

نتیجه تربیت صحیح "الهی شدن" انسان است

وی با بیان اینکه حقیقتا کار تربیت یک مسئولیت مهم و دشوار است، ادامه داد: نتیجه تربیت صحیح و مبتنی بر اصول تحویل دادن یک انسان صالح و الگو به جامعه است.

امام جمعه خرم آباد با اشاره به اینکه نتیجه تربیت صحیح الهی شدن انسان است، یادآور شد: همه مربیان تربیتی و مسئولان این امر باید این تفکر را در برنامه ریزیهای خود دنبال کنند.

حجت الاسلام میرعمادی با بیان اینکه انسان تربیت شده تحت ولایت خداوند قرار می گیرد و از بند شیطان رها می شود، افزود: انقلاب اسلامی مردم ایران را تربیت کرد.

وی تصریح کرد: نتیجه این تربیت الهی این است که امروز هیچ حادثه ای حتی تحریم و فشار اقتصادی در وجود این مردم ولایی تاثیر گذار نیست.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان با اشاره به اینکه امروز به واسطه اراده و استقامت مردم ایران تحریمهای اقتصادی به پایان راه نزدیک شده و ناکام مانده است، یادآور شد: کسی که تربیت شده مکتب اسلام باشد عزت نفس، شرافت و بزرگی را می خواهد و هیچگاه در برابر دشمنان تسلیم نمی شود.

حجت الاسلام میرعمادی با بیان اینکه ما به دنبال تربیت دینی و ولایی نسل نوجوان و جوان هستیم، اظهار داشت: هرچقدر دانش آموزان به قرآن و نماز علاقه مند تر شوند نشان دهنده آن است که ما در تربیت آنها راه درست را رفته ایم.

حجت الاسلام میرعمادی یادآور شد: معیار تربیت دانش آموزان میزان انس آنان با قرآن، نماز و عترت است.

