به گزارش خبرنگار مهر، نمایش "باغ آلبالو" نوشته آنتوان چخوف است که گروه تئاتر "لیو" به سرپرستی حسن معجونی فروردین‌ماه سال 92 آن را در سالن شماره یک تماشاخانه ایرانشهر روی صحنه می‌رود. معجونی کارگردانی این اثر را عهده‌دار است و هما روستا نیز به عنوان یکی از چهره‌های شناخته‌شده بازیگری تئاتر بعد از 13 سال دوری از صحنه تئاتر در این نمایش به ایفای نقش می‌پردازد. لیلی رشیدی، سعید چنگیزیان، داریوش موفق، رضا بهبودی و مهدی کوشکی از جمله بازیگران این اثر نمایشی هستند.



ویشکا آسایش از بازیگران عرصه سینما که در چندین اثر نمایشی در مقام طراح لباس حضور داشته طراحی لباس نمایش "باغ آلبالو" را عهده‌دار است. وی پیش از این در نمایش "مترسک" نیز تجربه همکاری با حسن معجونی را داشته است.



آسایش پیش از این در فیلم‌های سینمایی "ورود آقایان ممنوع"، "برف روی کاج‌ها" و "مسافر ری" به ایفای نقش پرداخته است. وی در سی‌امین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر برای ایفای نقش در "ورود آقایان ممنوع" سیمرغ بلورین بهترین بازیگر زن جشنواره را از آن خود کرد.