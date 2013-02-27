برگزاری دو همایش ملی علامه دوانی و ناصر دیوان در کازرون

به گزارش خبرنگار مهر، علامه جلال الدین دوانی دانشمند و مفسر بزرگ قرآن است . این دانشمند بزگ در سال830هجری قمری در روستای دوان از توابع شهرستان کازرون متولد ودر مدارس وحوزه های علمیه شیراز ونجف اشرف به کسب علم ومعرفت پرداخت که حاصل زحمات وتلاش های این دانشمند تالیف رسالات متعدد در علوم ریاضی نجوم واخلاق بوده است .

اما آنچه که باعث معروفیت بیشتر این عالم شده کتاب معروف وی در تفسیر قران کریم یعنی تفسیر جلالی است.

بقعه علامه دوانی در 9 کیلومتری شمال غربی شهر کازرون، در روستای تاریخی دوان است و ساختمان محل دفن علامه از یک سابقه قدیمی تری برخوردار است زیرا در داخل بقعه سنگ قبری وجود دارد که تاریخ چهار صد و یک هجری را نشان می دهد.

همچنین با توجه به نقشه بنا که الهام گرفته از چهار طاقی های ساسانی است این نظریه را تقویت می کند که بنای مذکور را احتمالاً در دوره ساسانیان کاربردی دیگر داشته است. مصالح موجود بکار رفته در آن از سنگ لاشه و گچ تشکیل شده است.

یادواره ناصر دیوان کازرونی در شهرستان کازرون

ناصر دیوان کازرونی رهبر قیام مردم کازرون علیه استعمارگران انگلیسی بود که همراه با سردار عشایر صولت الدوله قشقایی در جنگ اول جهانی بر علیه انگلیسی ها جنگید.

وی در حدود ۱۳۰ سال پیش در شهرستان کازرون از پدری بنام حسنعلی متولد شد و مهم‌ترین انگیزه مبارزات ناصر دیوان همان اهداف مذهبی و دینی بود. فتاوی علما و مراجع آنزمان نظیر آیت‌الله شیرازی، آیت‌الله کاشانی و روحانیون متنفذ محلی نظیر آیت‌الله موسی لاری، حاج شیخ جعفر محلاتی و حاج شیخ محمد حسین مجتهد برازجانی از جمله عنصر مهم در شکل گیری حرکتی بود که مردم کازرون را در جبهه‌ای متحد و متشکل از پیر و جوان در مقابل هجوم استعمارگران قرار می‌داد.

ناصر دیوان در شهریور ماه ۱۳۲۰ سرانجام پس از سالها تلاش و مبارزه علیه استعمارگران و متجاوزین اجنبی و خدمت به مردم محروم زندگی را بدرود گفت و در محلی بنام شاه ارغوان(شارغون، به زبان بومی) در کازرون بخاک سپرده شد.

برپایی همایش کمک به شناساندن مشاهیر کازرون می کند

فرماندارشهرستان کازرون با اشاره به اینکه برپایی همایش به شناساندن مشاهیر این شهرستان کمک می کند، گفت: در طول چهارده قرن تاریخ کازرون بعد از اسلام، از این شهرستان بزرگان زیادی به پا خاسته اند که نام آنان در رشته های مختلف علمی و فرهنگی و هنری و.. در کتاب های تاریخ ثبت شده است.

الیاس محمدی ادامه داد: شهرستان کازرون از شهرستان های غربی استان فارس است که دارای آثار تاریخی، طبیعی و مشاهیر زیادی است.

وی بیان داشت: در راستای شناساندن مشاهیر به نام کازرون به دنبال برگزاری همایش های گوناگون هستیم تا مانند کنگره سلمان فارسی به توانیم یاد دیگر قهرمانان کازرون را زنده نگه داریم.

فرماندار کازرون با اشاره به برپایی دو همایش مهم در این شهرستان عنوان کرد: به دنبال راه اندازی همایش ملی در راستای گرامیداشت علامه دوانی و ناصر دیوان در نیمه دوم سال 92 هستیم تا به توان به دین وسیله یادی از این بزرگان تاریخ کارزون کرده باشیم.