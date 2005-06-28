۷ تیر ۱۳۸۴، ۱۳:۲۸

وزير نفت عربستان اعلام كرد:

كشف يك حوزه عظيم گازي در عربستان

عربستان اعلام كرد كه يك حوزه بزرگ گازي كه ظرفيت توليد 40 ميليون فوت مكعب گاز طبيعي در روز را دارد، كشف كرده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر به نقل از عرب نيوز، علي النعيمي، وزيرنفت عربستان اعلام كرد كه اين حوزه جديد گازي در 95 كيلومتري غرب شهر نفتي ظهران كشف شده است.

بر اساس اين گزارش، اين حوزه گازي توسط غول نفت و گاز عربستان، شركت آرامكو كشف شده است.

اين گزارش مي افزايد، عربستان سعودي در سالهاي اخير با توجه به افزايش جمعيت اين كشور، گسترش بخش صنعت، و پروژه هاي عظيم جديد پتروشيمي با تقاضاي فزاينده انرژي و گاز روبرو شده است.

بر اساس اين گزارش، شركت آرامكو نيز اعلام كرده است كه چهار پروژه بزرگ جديد استحصال نفت را آغاز كرد ه است كه با به بهره برداري رسيدن آنها تا سال 2008، توليد نفت عربستان افزايش قابل توجهي خواهد كرد.

