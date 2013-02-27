شفاف سازی در اولویت منتخبان نظام پزشکی/ پرهیز از انتخاب روسای چند شغله

دکتر علی اصغر پیوندی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تشکر و تقدیر از حضور جامعه پزشکی در این دوره از انتخابات نظام پزشکی کشور، اظهارداشت: به نظر بنده، مهمترین موضوعی که هیئت های مدیره جدید باید به آن توجه داشته باشند، این است که این افراد نمایندگان احاد مختلف جامعه پزشکی هستند و باید به تمامی برنامه ها و شعارهایی که وعده داده اند، پایبند باشند.

عضو هیئت مدیره انجمن گوش و حلق و بینی ایران، مهمترین موضوع و اولویت منتخبان جدید سازمان نظام پزشکی را، شفاف سازی امور مربوط به این سازمان دانست و افزود: برای اینکه بتوان اعتماد از دست رفته جامعه پزشکی به سازمان نظام پزشکی را دوباره جلب کرد، باید در تمامی کارهای رفاهی، اقتصادی و... شفاف سازی صورت بگیرد تا جامعه پزشکی باور کند که در دوره جدید، افرادی وارد سازمان شده اند که می خواهند مدافع حقوق آنها باشند.

پیوندی تاکید کرد: اگر این شفاف سازی صورت بگیرد، قطعا اگر نقایصی هم در اجرای برنامه ها پیش بیاید، جامعه پزشکی می پذیرد و باور می کند که تلاش لازم صورت گرفته است.

عضو منتخب هیئت مدیره نظام پزشکی تهران به موضوع تعرفه ها اشاره کرد و افزود: موضوع تعیین تعرفه ها باید یکبار برای همیشه روشن شود تا جامعه پزشکی تکلیف خودش را بداند.

وی با اشاره به اینکه تعیین تعرفه ها از اختیارات سازمان نظام پزشکی سلب شده است، ادامه داد: قطعا در تعامل منتخبان نظام پزشکی با وزارت بهداشت و مجلس شورای اسلامی، می توان نظرات را دوباره به سازمان برگرداند. زیرا، آنها کار کارشناسی ما را قبول دارند و به دنبال این هستند که آشفتگی در جامعه پزشکی پایان پذیرد.

پیوندی همچنین به وجود پزشکان جوان اشاره کرد و گفت: برای اینکه بتوان اعتماد این قشر از جامعه پزشکی را به سازمان نظام پزشکی جلب کرد، می بایست با ایجاد دفتری و یا معاونتی در سازمان، به خواسته های آنها توجه بیشتری داشت.

عضو منتخب هیئت مدیره نظام پزشکی تهران در ادامه به ترکیب مدیریتی سازمان نظام پزشکی اشاره کرد و افزود: به نظر می رسد، کسانی باید در راس سازمان و یا معاونتها قرار بگیرند که مشغله زیادی نداشته و بتوانند تمام وقت در اختیار سازمان باشند.

پیوندی تاکید کرد: چند شغله بودن مدیران ارشد سازمان نظام پزشکی، باعث می شود تا وقت کمتری برای پیگیری امور و مطالبات جامعه پزشکی داشته باشند.