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۷ تیر ۱۳۸۴، ۱۴:۲۱

فيلم هشت پا مي آيد

فيلم سينمايي "هشت پا" تازه ترين اثر "عليرضا داوود نژاد" موفق به دريافت پروانه نمايش شد.

به گزارش خبرنگار سينمايي "مهر"،  داستان اين فيلم ماجراي يك اختلاس بزرگ است كه در يك موسسه اعتباري مالي توسط سه دختر صورت مي گيرد و منجر به كشمش هاي خونين در يك دار و دسته تبهكاري مي شود و در اين فيلم "محمدرضا فروتن"، "مهتاب كرامتي"، "ويشگا آسايش"، "محمدرضا داوودنژاد"، "آتنه فقيه نصيري"، "رضا داوودنژاد"، "علي صادقي"، "فاطمه داوود نژاد"، "احمد نجفي" و "ماهايا پطروسيان" بازي مي كنند.

نويسنده، تهيه كننده و كارگردان، "عليرضا داوود نژاد"، مدير فيلمبرداري، "اصغر رفيعي جم"، تدوين، "مصطفي خرفه پوش"، مدير توليد، "عبدالله شهباززاده"، مجري طرح و برنامه ريز، "رضا داوودنژاد"، صدابردار، "جهانگيرمير شكاري"، طراح گريم، "سودابه خسروي"، طراح صحنه و لباس، "ويشگا آسايش" در اين پروژه همكاري داشته اند.
فيلم سينمايي "هشت پا" محصول شركت سينمايي "خط و موج" است.

کد مطلب 200700

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