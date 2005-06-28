فيلم هشت پا مي آيد

به گزارش خبرنگار سينمايي "مهر"، داستان اين فيلم ماجراي يك اختلاس بزرگ است كه در يك موسسه اعتباري مالي توسط سه دختر صورت مي گيرد و منجر به كشمش هاي خونين در يك دار و دسته تبهكاري مي شود و در اين فيلم "محمدرضا فروتن"، "مهتاب كرامتي"، "ويشگا آسايش"، "محمدرضا داوودنژاد"، "آتنه فقيه نصيري"، "رضا داوودنژاد"، "علي صادقي"، "فاطمه داوود نژاد"، "احمد نجفي" و "ماهايا پطروسيان" بازي مي كنند.

نويسنده، تهيه كننده و كارگردان، "عليرضا داوود نژاد"، مدير فيلمبرداري، "اصغر رفيعي جم"، تدوين، "مصطفي خرفه پوش"، مدير توليد، "عبدالله شهباززاده"، مجري طرح و برنامه ريز، "رضا داوودنژاد"، صدابردار، "جهانگيرمير شكاري"، طراح گريم، "سودابه خسروي"، طراح صحنه و لباس، "ويشگا آسايش" در اين پروژه همكاري داشته اند.

فيلم سينمايي "هشت پا" محصول شركت سينمايي "خط و موج" است.