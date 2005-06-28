فلت بارج 3500 تني توليدي وزارت دفاع به آب انداخته شد

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از اداره كل تبليغات دفاعي، اين فلت بارج با وزن 700 تن كه در صنايع شهيد درويشي بندرعباس (وابسته به سازمان صنايع دفاع توليد شده است)، مي تواند 3500 تن بار جابجا كند.

شناور فوق كه "دهر 10" نام دارد، قادر به حمل و نقل ماشين آلات، كانتينر، شن، ماسه و ... است.

از ويژگيهاي "دهر 10" برخورداري از درب دو تكه با 11 متر فاصله نسبت به يكديگر است كه امكان انتقال و بارگيري ماشين آلات و محموله هايي با عرض زياد را (بدون هرگونه تغييري در اين شناور) فراهم مي كند.

گفتني است با توليد و به آب اندازي "دهر 10" قابليت توليد شناورهايي به طول 90 تا 100 متر در صنايع شهيد درويشي بندرعباس به وجود آمده است.