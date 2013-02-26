لوئیز سوارز هدف اصلی گواردیولا در تابستان

به گزارش خبرگزاری مهر، گواردیولا که در پایان فصل و زمانیکه یوپ هاینکس نیمکت بایرن را ترک کند، سرمربی باواریاییها خواهد شد، از هم اکنون به فکر تقویت تیم تیمش در مهلت نقل و انتقالات تابستانی است.
گواردیولا پیش از این نیز از عملکرد سوارز تمجید کرده بود و علاقه خود را به این ستاره اروگوئهای ابراز کرده بود.
این خبر وقتی بیشتر به حقیقت نزدیک میشود که بدانیم پره گواردیولا برادر پپ گواردیولا مدیربرنامههای لوئیز سوارز است و همین رابطه میتواند به انتقال او به بایرن بسیار کمک کند.
گفته میشود حتی سوارز از هم اکنون سیدیهای آموزش زبان آلمانی را تهیه کرده و پنهانی در حال یادگیری زبان ژرمن هاست.
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