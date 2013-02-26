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۹ اسفند ۱۳۹۱، ۲:۲۵

لوئیز سوارز هدف اصلی گواردیولا در تابستان

لوئیز سوارز هدف اصلی گواردیولا در تابستان

به نوشته روزنامه اسپانیایی ال کانفیدنشال، پپ گواردیولا سرمربی فصل آینده بایرن مونیخ جذب لوئیز سوارز مهاجم اروگوئه‌ای لیورپول را اولویت اصلی خود در تابستان می‌داند.

به گزارش خبرگزاری مهر، گواردیولا که در پایان فصل و زمانیکه یوپ هاینکس نیمکت بایرن را ترک کند، سرمربی باواریایی‌ها خواهد شد، از هم اکنون به فکر تقویت تیم تیمش در مهلت نقل و انتقالات تابستانی است.

گواردیولا پیش از این نیز از عملکرد سوارز تمجید کرده بود و علاقه خود را به این ستاره اروگوئه‌ای ابراز کرده بود.

این خبر وقتی بیشتر به حقیقت نزدیک می‌شود که بدانیم پره گواردیولا برادر پپ گواردیولا مدیربرنامه‌های لوئیز سوارز است و همین رابطه می‌تواند به انتقال او به بایرن بسیار کمک کند.

گفته می‌شود حتی سوارز از هم اکنون سی‌دی‌های آموزش زبان آلمانی را تهیه کرده و پنهانی در حال یادگیری زبان ژرمن هاست.

کد مطلب 2007016

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