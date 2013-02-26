گلستان روزانه ظرفیت اسکان 17 هزار مسافر نوروزی را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، قربان عباسی بعد از ظهر سه شنبه در ستاد تسهیلات نوروزی استان افزود: 12 کمپ و 47 منزل استیجاری و 56 دفتر خدمات مسافرتی و همچنین 19 هتل با 1380 تخت و تعداد12 میهمانپذیر با ظرفیت 611 تخت جهت اقامت به مسافران نوروزی خدمات ارائه خواهند داد.

دبیرستاد دائمی تسهیلات و نظارت بر سفرهای استان گلستان گفت: تمامی دستگاه های استان برای پذیرایی از مسافران و گردشگران در نوروز 92 آماده می شوند.

عباسی در این راستا ادامه داد: در طول ایام نوروز دستگاه ها با انسجام کامل و با هماهنگی از سوی دبیرخانه ستاد ، برنامه های خود را اجرا می کنند.

وی با عنوان این مطلب که امیدوار است در این ایام کمترین مشکل را داشته باشیم، افزود: با ارائه خدمات مطلوب و شایسته به مسافران و گردشگران در ایام نوروز، زمینه ای مناسب جهت توسعه و رونق بخش گردشگری فراهم خواهد شد.

عباسی در ادامه به فعال بودن دبیرخانه ستاد در ایام نوروز اشاره کرد و گفت: امسال که هفتمین سال فعالیت ستاد می باشد، زمینه های ارائه تسهیلات مناسب و خدمت رسانی مطلوب به مسافران و گردشگران و در همین راستا افزایش درآمد استان و رونق اقتصادی منطقه فراهم آمده است.

دبیر ستاد دائمی تسهیلات و نظارت بر سفرهای استان گلستان همچنین ادامه داد: باتوجه به فعالیت کمیته های دوازده گانه این ستاد در قالب کمیته های اسکان و پذیرایی، امداد و نجات، بهداشت و درمان، انتظامی و راهور، فرهنگی و اجتماعی، اطلاع رسانی، برنامه ریزی، نظارت و ارزیابی، پشتیبانی و حمل و نقل وپایانه ها و حقوقی، کمیته های مرزبانی و کمیته اقوام نیز در بخش های مختلف خدمات مطلوب به مسافران نوروزی ارائه خواهند داد.

وی در ادامه یادآور شد: درروزهای پایانی سال نیز مانور آماده باش ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی با حضور کمیته های این ستاد برگزار می شود.

قربان عباسی ، تصریح کرد: در ایام تعطیلات نوروز امسال تلاش شده تا تفرجگاه ها و پارک های جنگلی استان با تجهیز سرویس های بهداشتی و ایجاد زیر ساخت های مناسب گردشگری از جمله ایجاد آلاچیق ها و سکوهای استراحت، آبخوری ها و روشنایی ها و نمازخانه ها رفاه لازم را جهت گردشگران مهیا کنند.

دبیر این ستاد در ادامه گفت: نظارت لازم بر وضعیت بهداشتی این اماکن در ایام نوروز وجود دارد و بخش عمده ای از تفرجگاه های این استان با زیرساخت های خود پذیرای گردشگران است.

وی تعدادسرویس های بهداشتی فعال در سطح استان گلستان درایام نوروز امسال را 55 باب عنوان کردو افزود: تعداد مکانهای اقامه نماز برای مسافران(فضای موقت) در سطح استان 25 باب و تعداد حمام عمومی فعال دراین ایام نیز 25 باب است، همچنین جهت پذیرایی رایگان از مسافران در سطح استان گلستان نیز25 ایستگاه صلواتی برپا می شود.

عباسی درادامه تعداد پایگاههای انتظامی ناجا در سطح استان درایام نوروز را 114 پایگاه و تعداد پایگاههای امدادی هلال احمر را 22 پایگاه و تعداد پایگاههای امداد پزشکی ودانشگاه علوم پزشکی در سطح استان دراین ایام را 43پایگاه(به همراه 67 آمبولانس) و تعدادپایگاههای امدادخودرویی در سطح استان را 30مورد ذکر کردو خاطر نشان کرد: تعداد داروخانه های شبانه روزی در سطح استان درایام نوروز 22 مورد و تعداد بیمارستانها ودرمانگاههای فعال با کشیک ویژه نوروز در سطح استان 65 مورد و تعداد شورای حل اختلاف فعال در نوروز در سطح استان در 7 شهرستان و تعداد شرکتهای بیمه آماده ارائه خدمات در نوروز در سطح استان 15 مورد است.

دبیر ستاد تسهیلات ونظارت بر سفرهای استان گلستان همچنین تعداد قضات کشیک فعال در نوروز در سطح استان را 70 مورد دانست و تعداد جایگاههای توزیع سوخت فعال وشبانه روزی در ایام نوروز60 موردcng و53 مورد پمپ بنزین(که 20 موردآن دو منظوره است) بیان کرد.

وی در ادامه خاطر نشان کرد: در ایام نوروز امسال تعداد10 مورد کیوسک وپایگاه اطلاع رسانی وراهنمای مسافران سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی وگردشگری در سطح استان و تعداد 30 پایگاه اطلاع رسانی هلال احمرو تعداد22 مورد کیوسک و پایگاه اطلاع رسانی وراهنمایی مسافرین سایر سازمانها ونهاد ها اعم از شهرداریها وغیره و همچنین 61 موردکیوسک و پایگاه اطلاع رسانی وراهنمایی مسافرین و همچنین تعداد2 تلویزیون شهری فعال در زمینه راهنمایی مسافرین در سطح استان فعال خواهد بود.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان گلستان ، تعداد ناظرین از تاسیسات وموسسات گردشگری را 12 نفر در سطح استان عنوان کرد و اذعان داشت: 500 ناظر نیز از سازمان بازرگانی استان جهت نظارت بر اصناف مختلف در سطح استان و تعداد35 نفراز ناظرین سازمان تعزیرات حکومتی و تعداد 64 ناظرنیز از دانشگاه علوم پزشکی در سطح استان در ایام نوروز نظارت خواهند داشت.

عباسی در ادامه تعداد بروشورهای راهنمای مسافرین استان جهت توزیع در ایام نوروز در سطح استان را بیش از 7 میلیون بروشور عنوان کرد و ادامه داد: تعداد موزه های فعال در نوروز 9 موزه در سطح استان است و تعداد16 سفره هفت سین دراین ایام درسطح استان گلستان برپا خواهد شد.

وی همچنین به برپایی 12 نمایشگاه صنایع دستی در سطح استان گلستان در ایام نوروز 92 اشاره داشت و افزود: جشن ها، جشنواره ها ومسابقات فرهنگی درایام نوروز درسطح استان در بیش از 100 ساعت برنامه اجراخواهد شد و تعداد بازارچه های سنتی ومحل های عرضه ارزاق عمومی به مسافران را150 جایگاه در سطح استان برشمرد.

عباسی هم چنین با اشاره به ورود بیش از 5/6 میلیون گردشگر در ایام نوروز 91، افزود: پیش بینی می شود این آمار در نوروز امسال به 10 میلیون مسافر افزایش یافته و خدمات دهی به مسافران رضایت آنان را جلب کند.

وی تصریح کرد: اطلاع رسانی جاذبه های گردشگری این استان با توجه به استقرار کیوسک های اطلاع رسانی این ستاد درسطح استان، به طور شبانه روزی صورت گرفته و کیوسک های اطلاع رسانی نیز در سطح استان گلستان مسافران را هدایت می کنند.