نامه 183 نماينده مجلس در تقدير از عملكرد رسانه ملي در انتخابات

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، متن كامل اين نامه كه در پايان جلسه علني امروز قرائت شد، بدين شرح است :

برادر ارجمند جناب آقاي مهندس ضرغامي

رياست محترم سازمان صدا وسيماي جمهوري اسلامي ايران

خداي كريم را شاكر و سپاسگزاريم كه در ظل توجهات حضرت ولي عصر (عج) و رهنمودهاي عالمانه مقام معظم رهبري توفيق مشاركت حداكثري را به ملت بزرگ و رشيد ايران عنايت فرمود.

يقينا نقش موثر و تعيين كننده و مبتكرانه سازمان صدا وسيما در خلق اين حماسه بزرگ كه موجب رضايت و لطف كريمانه رهبر فرزانه انقلاب و روساي محترم قوا و نخبگان و فرهيختگان و عموم مردم سرافرازمان گرديد، فراموش نشدني است.

سازمان صدا وسيما با يك اقدام هوشمندانه و نوآوري در رسانه ثابت كرد كه مي شود بدون صرف هزينه هاي گزاف تبليغي به شيوه هاي غربي انتخابات كاملا سالم و مردم سالارانه را برگزار و مردم را در انتخابات شايسته كمك كرد.

ما نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از تلاش ارزنده و تحسين برانگيز جنابعالي و همه پرسنل صديق رسانه ملي تشكر مي نماييم.