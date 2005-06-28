خريد گندم 8 درصد افزايش يافت

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر ، از ابتداي سال تاكنون سازمان جهاد كشاورزي 4 ميليون و 403 هزار و 473 تن گندم به صوت تضميني از كشاورزان خريداري كرده است كه نسبت به مدت مشابه سال قبل بيش از 8/7 درصد افزايش داشته است .

براساس اين گزارش ، در ميان استان هاي كشور ، كشاورزان خوزستاني بيشترين ميزان گندم را به اين سازمان عرضه كردند. اين كشاورزان از فروردين ماه تا كنون يك ميليون و 250 هزار تن گندم را به فروش رساندند .

اين درحالي است كه استان گيلان با فروش 254 تن كمترين ميزان گندم را عرضه كرده كه آمار دريافت شده در اين باره نشان مي دهد ميزان فروش گندم كشاورزان گيلاني نسبت به مدت مشابه سال گذشته 100 درصد افزايش داشته است .

اما در ميان استان هاي كشور ميزان فروش گندم استان مازندران در مقايسه با ديگر استان ها بيشترين كاهش را داشته است به گونه اي كه از ابتداي سال تاكنون 47 هزار و 500 تن گندم توسط سازمان جهاد كشاورزي خريداري شده است كه نسبت به مدت مشابه سال قبل 15/30 درصد كاهش داشته است .