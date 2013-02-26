اجرای طرح های گسترده برای تولید واکسن بومی در کشور/ کنترل قاچاق دام سنگین

محسن دستور روز سه شنبه در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار مهر تصریح کرد: این برنامه ها در قالب تحقیق و پژوهش و شناسایی بیماری های بومی و ساخت واکسن بومی با همکاری جهاد کشاورزی و موسسه رازی اجرا می شود.

به گفته وی هدف از ساخت واکسن بومی کنترل درست و مناسب بیماری است که شکل بومی و تغییر یافته آن با واکسنهای وارداتی کنترل نمی شود.

رئیس سازمان دامپزشکی کشور با بیان اینکه سالانه نزدیک به 300 میلیارد ریال اعتبار صرف تهیه، واردات و توزیع دارو و واکسن دامی می شود، افزود: تولید واکسن بومی می تواند در کاهش این هزینه ها تا حد قابل توجهی تاثیر گذار باشد.

وی تاکید کرد که در حال حاضر 150 کارخانه تولید داروی دام در کشور فعال است که بخش قابل توجهی از دارو و واکسن مورد نیاز داخل را تامین می کند.

دستور با بیان اینکه برخلاف توقف صدور دام به دلیل نیاز داخلی کشور، صدور دارو به وفور انجام می شود، اضافه کرد: در سال جاری صادرات داروی دام کشور 25 درصد افزایش داشته است.

تاثیر موردی تحریم بر حجم واکسن وارداتی

وی در خصوص تاثیر تغییرات نرخ ارز و تحریمها در حجم واکسن وارداتی ادامه داد: این تاثیرات موردی بوده و به دلیل اینکه واکسن دام تحریم نیست مشکلات تنها در بخش انتقال ارز و تحریم های بانکی بوده است.

رئیس سازمان دامپزشکی کشور بیان داشت: علاوه بر این واکسن دامی با ارز مرجع خریداری می شود و به همین دلیل بدون وقفه با نرخ مناسب در اختیار دامداران قرار می گیرد.

قاچاق دام سنگین را کنترل کردیم

دستور در خصوص افزایش قیمت گوشت گوساله به دلیل قاچاق دام مهمترین برنامه کنترلی را کاهش دام قاچاق شده برشمرد و یادآور شد: یک مورد قاچاق دام انجام شده بود که برخورد قضایی شده است.

وی عنوان کرد: در حال حاضر خروج دام از کشور بدون مجوز دامپزشکی ممنوع بوده و پیگرد قانونی دارد.

برخورد با واحدهای پرورش طیور فاقد پروانه

رئیس سازمان دامپزشکی در پاسخ به سئوالی مبنی بر افزایش پرورش مرغ در گاوداریها افزود: مواردی از پرورش طیور در گاوداری ها مشاهده شده که از نظر دامپزشکی غیر مجاز است.

وی با بیان اینکه در این حوزه پرونده قضایی آمار بالایی دارد، متذکر شد: با واحدهای بدون پروانه برخورد قانونی خواهد شد.