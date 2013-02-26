اراده دستگاه قضایی برای مبارزه با فساد بسیار جدی است

به گزارش خبرنگار مهر، عباس مومن آبادی در جلسه شورای اداری شهرستان میناب و در بیست و پنجمین کارگاه آموزشی آشنایی با قانون ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد اداری افزود : مردم ما دشمن را به خوبی شناخته و پای آرمان های انقلاب می ایستند.



وی با اشاره به دیدار مردم تبریز با مقام معظم رهبری تصریح کرد: هر روز حلقه تحریم ها علیه مردم ما بیشتر می شود و ادعای دولتمردان آمریکایی و اروپایی مبنی بر دفاع از حقوق بشر ، ادعایی دروغین است .



مشاور رئیس سازمان و بازرس کل استان هرمزگان اظهار داشت: مردم ما با حضور پرشور خود در مراسم راهپیمایی 22 بهمن ثابت کردند که مشکلات را صبورانه تحمل می کنند و نشان دادند دشمن شناسی خوبی دارند و حساب نظام از مشکلاتی که دشمن ایجاد کرده، جداست.



وی همچنین با تشکر از حضور حماسی مردم میناب در راهپیمایی سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی اظهار داشت: مردم میناب مردمی خون گرم ، قانع و صبور هستند که در جریان انقلاب و جنگ تحمیلی شهداء ، جانبازان وآزادگان گرانقدری را تقدیم این نظام کردند.



مومن آبادی با اشاره به ارتقاء فرمانداری شهرستان میناب به فرمانداری ویژه افزود : توجه ویژه، اختصاص اعتبار لازم و انتخاب مدیران متناسب با این شهرستان می طلبد که مدیران و مسئولان شهرستان و استان اختیارات و امکانات ویژه ای را به این منطقه اختصاص دهند.



بازرس کل استان هرمزگان در بخش دیگری از سخنان خود افزود: پاسخ شفاف و قانع کننده به مردم و پیگیری مطالبات مردمی ، وظیفه همه مسئولان است.



مشاور رئیس سازمان بازرس کل کشور تصریح کرد: مسئولان و مدیران باید ضمن نظارت درون سازمانی ، زمینه افزایش سطح رضایت مندی مردم از نظام و انقلاب را فراهم کنند.



وی با بیان اینکه مردم ما مردمی قانع با حداقل انتظارات هستند اضافه کرد: همه باید تلاش کنند تا اعتماد مردم به نظام روز به روز افزایش یابد.



وی با تاکید بر نظارت جدی مدیران بر بخش هایی که پاسخگوی مطالبات مردم هستند، اظهار داشت: مردم ما از ارکان مهم نظام و انقلاب هستند و همه بر حفظ حرمت و تکریم ارباب رجوع تلاش کنند.



این مقام مسئول قاطبه مجموعه مدیران دستگاه های مختلف را مدیرانی سالم بر شمرد و گفت: اجازه ندهید تعدادی محدود با انجام تخلفی ، شأن نیروهای صادق و خدمتگزار مردم را خدشه دار کنند.



وی ادامه داد: شورای دستگاههای نظارتی استان هرمزگان ،مدیران سه دستگاه ممتاز و موفق را که در زمینه شفاف سازی و ارتقاء سلامت اداری در شهرستان ها، عملکرد مطلوبی داشته باشند مورد تجلیل قرار می دهد.



بازرس کل استان هرمزگان با اشاره به قطعی شدن احکام 25 نفر از متهمان پرونده فساد اقتصادی تصریح کرد: اراده دستگاه قضایی برای مبارزه با فساد بسیار جدی است.



وی ادامه داد: برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با قانون ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد ، اتمام حجت با مدیران و نیروهای دستگاه ها است و منبعد در صورت مشاهده هرگونه تخلف و جرمی با قاطعیت و برابر قانون با آن برخورد می شود.