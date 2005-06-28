يك فيلم هنگ كنگي ركوردهاي فروش را در پنج كشور آسيايي شكست

به گزارش خبرنگار سينمايي "مهر"، اين درام 12 ميليون دلاري به كارگرداني اندي لو و آلن مك در هر پنج كشور ركورد شكست و دومين افتتاحيه برتر سينماهاي هنگ كنگ، چين و مالزي در سال 2005 لقب گرفت. ضمن اينكه Initial D در سنگاپور و تايوان پرفروشترين فيلم چيني تاريخ سينماي اين دو كشور آسيايي در هفته نخست اكران شناخته شد. لو و مك كه در كارنامه حرفه اي خود ساخت فيلم بسيار موفق "روابط شيطاني" و دو دنباله آن را دارند، در فيلم جديدشان براي نخستين بار از يكي از ستارگان بزرگ موسقي پاپ تايوان به نام جي چو استفاده كرده اند.

"Initial D" در چهار روز اول نمايش در 99 سالن سينماي هنگ كنگ حدود دو ميليون دلار فروخت تا ركورد 6/1 ميليون دلاري فيلم هاليوودي "آقا و خانم اسميت" با بازي ستارگاني چون براد پيت و آنجلينا جولي را در همين مدت فرو بريزد. فيلم لو و مك در چين هم در 450 سينما روي پرده رفت و در چهار روز اول اكران سه ميليون دلار فروخت. فروش "Initial D" در سنگاپور و مالزي هم به ترتيب يك و نيم ميليون دلار و در تايوان اندكي كمتر از يك ميليون دلار بود.

فروش خوب "Initial D" در هنگ كنگ مژدگاني خوبي براي صنعت فيلمسازي اين كشور است كه در سه ماه اول سال جاري ميلادي عملكرد نااميدكننده اي داشت. ضمن اينكه بار ديگر ثابت كرد زوج لو ـ مك پس از سه گانه بسيار موفق "روابط شيطاني" همچنان حرفي براي گفتن در بازار داخلي دارند.



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