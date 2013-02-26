۶ هزار اثر از زنجان به جشنواره سراسری فناوری ارتباطات ارسال شد

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد مجتهدی، افزود: جشنواره سراسری فناوری ارتباطات با هدف تجمیع کلیه فعالیت های فناوری های قابل ارائه در جشنواره برگزار می شود.
وی با اشاره به اینکه این جشنواره در سه محور نمایشگاه، کارگاه آموزشی و مسابقه برگزار می شود، افزود: پویانمایی، گرافیک، ایروکاپ، تارنما و تولید محتوای الکترونیکی از جمله بخش های مختلف این جشنواره است.
مجتهدی با بیان اینکه در این جشنواره فرهنگیان استان زنجان رتبه اول کشوری را در تعداد اثرهای ارسال شده کسب کردند افزود: کسب رتبه دوم کشوری در بخش مشترک دانش آموزان و فرهنگیان و همچنین کسب عنوان چهارم در بخش دانش آموزان از جمله افتخارات آموزش و پرورش استان زنجان است.
وی به اعزام 5 هزار دانشآموز زنجانی به اردوهای راهیان نور در بهمن ماه سال جاری اشاره کرد و گفت: امسال به مناسبت دهه فجر برنامههای مختلفی توسط اداره کل آموزش و پرورش استان و با فعالیت مطلوب دانشآموزان اجرایی شد.
مجتهدی ادامه داد: در قالب این اعزام 2 هزار و 208 دانش آموز پسر و 3 هزار و 300 دانش آموز دختر پایه دوم دبیرستان به اردوهای راهیان نور اعزام شدند.
سرپرست معاونت پرورشی اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان با اشاره به برخی از برنامههای اجرایی اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان در دهه فجر گفت: اجرای سرود دانشآموزی یک هزار و 357 نفری در مراسم راهپیمایی 22 بهمن از جمله برنامههایی است که به مناسبت این دهه اجرایی شده است.
وی همچنین با اشاره به تشکیل کمیته دانشآموزی و فرهنگیان به مناسبت این ایام افزود: رونمایی از گروه سرود فرهنگیان که متشکل از فرهنگیان خانم و آقا بود، نیز از دیگر برنامههایی است که در دهه فجر اجرا شد.
فاضلاب خانگی متصل به معابر روستا، بزرگترین تهدید برای سلامت روستاییان است
رئیس شبکه بهداشت شهرستان زنجان، گفت: فاضلاب خانگی متصل به معابر روستا، بزرگترین تهدید برای سلامت روستاییان است.
محمدرضا صائینی افزود: متأسفانه در مناطق روستایی مشاهده میشود که فاضلاب خانگی به معابر روستاها وصل شده است که این مقوله بزرگترین تهدید برای سلامت اهالی میباشد.
وی به مشکل فراگیر آلودگی و کمبود آب در بخش زنجانرود اشاره کرد و افزود: عدم کلرزنی به موقع آب، یکی از عوامل مهم آلودگی آب در اکثر مناطق روستایی است که در راستای حل این مشکل، مرکز بهداشت شهرستان، کلر را توسط بهورزان به مناطق روستایی توزیع میکند.
صائینی، فضولات حیوانی و دفع نامناسب این فضولات را خطری دیگر برای سلامت اهالی روستاها دانست و یادآور شد: علاوه بر اینکه این فضولات خطر جدی برای سلامت اهالی بهشمار میرود، متأسفانه شاهد اختلافات شدید اهالی نیز در این مورد هستیم.
رئیس شبکه بهداشت شهرستان زنجان در راستای بررسی و حل مشکلات موجود در بحث بهداشت روستاها به تبیین جایگاه بهورز در روستاها پرداخت و افزود: مدرک تحصیلی بهورزان حداقل دیپلم بوده و پس از گذراندن 2 سال دوره آموزشی به عنوان بهورز شناخته میشوند.
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