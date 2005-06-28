مراسم اختتاميه "ژوليوس سزار به روايت كابوس"

بنا به گزارش گروه فرهنگ وهنر "مهر"، دراين مراسم كه با حضورحسين پارسايي ( دبيرشوراي مديريت مجموعه تئاترشهر) وسه پيشكسوت عرصه بازيگري وكارگرداني تئاتر- مريم معترف ، حميد مظفري وحميد لبخنده - برگزارشد ازتمامي عوامل رووپشت صحنه نمايش " ژوليوس سزاربه روايت كابوس " با اهداي گل تقديربه عمل آمد ، ضمن اينكه كيومرث مرادي - كارگردان نمايش - نيزلوح يادبود مجموعه تئاترشهررا ازحسين پارسايي دريافت كرد.

اين گزارش به نقل ازروابط عمومي مجموعه تئاترشهر حاكي است، درحاشيه اين مراسم ساده ، ازسه خبرنگارومنتقد فعال عرصه تئاتر- بهزاد مرتضوي ، دكتربيژن نوذري ومريم فشندي - كه مسئوليت جلسات پرسش وپاسخ نمايش هاي روي صحنه درماه خرداد مجموعه تئاترشهرراعهده داشتند ، ازسوي مديريت مجموعه تئاترشهربا اهداي گل ولوح ، تقديرشد .