بخشی از اختیارات بیمه شدگان به اداره بیمه خدمات درمانی ساوجبلاغ تفویض شد

کاظم معدندار در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه 70 هزار نفر از جمعیت 280 هزار نفری شهرستان ساوجبلاغ در روستاها ساکن هستند، گفت: 67 هزار و 855 روستایی تحت پوشش بیمه خدمات درمانی روستائیان قرار دارند.

وی افزود: مبلغ حق بيمه بيمه شدگان روستائی به طور كامل از سوی دولت پرداخت می شود.



وی یادآور شد: هم اکنون 17 مركز بهداشت روستايی در اين شهرستان با اين بيمه قرارداد دارند و بيمه شدگان روستائی می توانند از خدمات پزشكان خانواده در اين مراكز استفاده كنند.



رئیس بیمه خدمات درمانی شهرستان ساوجبلاغ گفت: 14 هزار و 760 نفر هم در قالب سه صندوق كاركنان دولت، بيمه ايرانيان و ساير اقشار، در ساوجبلاغ تحت پوشش بيمه خدمات درمانی قرار دارند.



وی افزود: 39 پزشك عمومی، 10 پزشك متخصص، یک دندانپزشك، 22 داروخانه، هفت آزمايشگاه، دو مرکز پرتو پزشكی و سه مركز توانبخشی در اين منطقه با اين اداره قرارداد دارند.



معدندار همچنین خبر داد: با تفويض بخشی از اختيارات به اداره بيمه خدمات درمانی ساوجبلاغ از اين پس امور صدور دفترچه، تعويض، المثنی، معرفی نامه و پذيرش نسخ پزشكان در اين اداره انجام می شود.



به گفته معدندار اين كار با هدف تسهيل و تسريع در امور بيمه شدگان و موسسات طرف قرارداد بيمه خدمات درمانی انجام گرفته است.