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۸ اسفند ۱۳۹۱، ۱۶:۴۴

به دلیل عدم حضور نیروی انتظامی؛

دیدار تیم‌های گیتی‌پسند و منصوری بدون تماشاگر برگزار شد/ اصرار منصوری برای برگزار بازی

دیدار تیم‌های گیتی‌پسند و منصوری بدون تماشاگر برگزار شد/ اصرار منصوری برای برگزار بازی

اصفهان - خبرگزاری مهر: به دلیل عدم حضور نیروهای انتظامی در ورزشگاه پیروزی اصفهان، دیدار تیم‌های فوتسال گیتی‌پسند و شهید منصوری قرچک بدون حضور تماشاگران آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، به دلیل عدم حضور نیروهای انتظامی در ورزشگاه پیروزی اصفهان برای تامین امنیت دیدار تیم‌های فوتسال گیتی‌پسند اصفهان و منصوری قرچک، این بازی از دقایقی پیش بدون حضور تماشاگران برگزار شد.

با توجه به اینکه نیروهای انتظامی استان اصفهان در ورزشگاه پیروزی اصفهان حضور نداشته و امکان حضور آنها در ورزشگاه پیروزی اصفهان نبود و به همین دلیل بازی بدون حضور آنها برگزار شد.

قرار بود دیدار تیم‌های گیتی‌پسند و منصوری در چارچوب رقابت‌های هفته بیست و پنجم لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور از ساعت 16 امروز با حضور تماشاگران گیتی‌پسند در ورزشگاه پیروزی اصفهان آغاز شود.

در نهایت با اصرار تیم منصوری برای برگزاری مسابقه، این دیدار بدون حضور تماشاگران آغاز شد.

کد مطلب 2007064

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