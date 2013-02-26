اولین جایزه ملی شهید رهنمون این هفته به خانواده شهدای جامعه پزشکی اهدا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسن عراقی‌زاده رئیس سازمان بسیج جامعه پزشکی در نشست خبری سومین همایش علمی، طب رزمی و یادواره شهید دکتر محمدعلی رهنمون که عصر امروز سه‌شنبه برگزار شد، از اهداء جایزه ملی شهید محمدعلی رهنمون خبر داد و گفت: همایش طب رزمی 10 و 11 اسفند با 5 پنل علمی در بیمارستان صحرایی امام حسین در سه راهی دارخوین برگزار می‌شود و بعداز ظهر 10 اسفند نیز یادواره شهید دکتر رهنمون و اهدای جایزه ملی به خانواده شهدا انجام می‌شود.

وی ادامه داد: این جایزه که برای اولین بار جزو برنامه های همایش قرار دارد، به 4 خانواده شهید شامل یک پزشک شهید، یک پرستار شهید، یکی از مدیران بهداری دوران دفاع مقدس و یک بهیار شهید داده خواهد شد.

عراقی‌زاده در ادامه با اشاره به برقراری اردوی راهیان نور برای جامعه پزشکی خاطر نشان کرد: همزمان با اجرای این همایش یک اردوی راهیان نور برای بازدید از مناطق مختلف جنگی و حضور در بیمارستان های صحرایی که به تازگی احیا شده، ترتیب دیده ایم، لذا از تمامی عزیزان انجمن های علمی دعوت می کنیم برای برگزاری جلسات در بیمارستان های صحرایی اقدام کنند.

وی یکی دیگر از برنامه های این همایش را معرفی الگوهای برتر اخلاقی به نسل جوان دانست و گفت: تجلیل از مقام شاخص افراد بهداشت و درمان و زنده کردن یاد شهدا کمترین کاری است که می شود در حق آنها کرد.

رئیس سازمان بسیج جامعه پزشکی با اشاره به همزمانی این همایش با روز تاسف بار بمباران بیمارستان فاطمة الزهرا خاطر نشان کرد: در این روز برخی از عزیزان ما شهید شدند ولی من اینجا اعلام می کنم که جامعه پزشکی بسیج آمادگی کامل دارد تا کشور را از هر تهدیدی چه از طرف انسان های نابخرد و چه از طرف عوامل طبیعی مصون بدارد.

وی از 2هزار و 700 نفر شهید ثبت شده در جامعه پزشکی سخن گفت و افزود: به همراه این افراد 8 هزار ایثارگر جامعه پزشکی با مشخصات کامل به غیر از افراد گمنام و 32 پزشک شهید داریم و به همین منظور امسال برای اولین بار جایزه دکتر رهنمون را تدارک دیده و همانند جایزه شهید آوینی که در زمینه فرهنگ است به جامعه پزشکی خواهیم داد.

عراقی‌زاده در پایان خاطر نشان کرد: برای اجرای برنامه های این همایش تقریبا همه سازمان ها از جمله سازمان های وزارت بهداشت و درمان، دانشگاه علوم پزشکی اهواز، دانشگاه علوم پزشکی بقیةالله و مراکز تحقیقاتی ترومای سراسر کشور کمک کردند.