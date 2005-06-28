نشست خبري معاون فرهنگي باشگاه استقلال و مسئولان تيم منتخب سائوپائولو برزيل برگزار شد

به گزارش خبرنگار" مهر" به همين منظورصبح امروزدرنشستي خبري با حضوركاظم اوليايي معاون فرهنگي باشگاه استقلال، خوزه كارلوس برونرو مديرتيم منتخب سائوپولو برزيل وريكاردو مورس سرمربي تيم فوتبال منتخب سائوپائولو برزيل برگزارو طي آن اهداف سفرتيم سائوپائولو به ايران وهمكاريهاي دوجانبه بين دوباشگاه تشريح شد.

براساس اين گزارش درابتداي اين جلسه كاظم اوليايي معاونت فرهنگي باشگاه استقلال درسخناني پيرامون اهداف شكل گيري اين حركت فرهنگي، ورزشي گفت: درتمام كشورهاي دنيا عرف است. ورزشكاراني كه درپايان دوران قهرماني خود قرارمي گيرند، به رسم احترام و ارزشگذاري به زحمات و افتخارآفريني اين قهرمانان مراسمي تحت عنوان جشن خداحافظي ازدنياي قهرماني برگزارمي شود وازهمين روباشگاه استقلال وحوزه معاونت فرهنگي باشگاه با دعوت ازتيم منتخب استان سائوپائولو برزيل برنامه ريزي را درجهت تقديراز تعدادي ازقهرماناني كه درسالهاي گذشته باعث غروروشادي مردم شدند، بعمل آورد.

اوليايي با اشاره به اينكه باشگاه استقلال نخستين قهرماني فوتبال ايران درسطح آسيا را درسال 1990 براي كشورمان به ارمغان آورد، گفت: درآن سال با وجود شرايط مالي نامناسب بازيكنان استقلال با قهرماني درليگ ايران وآسيا نام باشگاه استقلال را در بزرگترين قاره جهان بلند آوازه كردند وباعث غرورو افتخارملي شدند و ازهمين روبا وجود اينكه مدت نسبتا زيادي از اين افتخارآفريني مي گذرد، ولي برخود واجب دانستيم تا درمراسمي باشكوه تلاش وافتخارآفريني جمعي ازقهرمانان باشگاه استقلال را مورد تقديرقراردهيم.

معاون فرهنگي باشگاه استقلال درخصوص مقدمات سفرتيم منتخب سائوپائولو برزيل به ايران گفت: پس ازمشكلاتي كه برسر خداحافظي يكي ازبازيكنان باسابقه استقلال درميانه بازيهاي ليگ مطرح شد، تلاش كرديم با يك برنامه ريزي مناسب دراين زمينه اقدام كنيم وازهمين رو ارتباط هايي با انجمن فرهنگي ايران وبرزيل برقرارشد وتصوركرديم زمان آن فرا رسيده كه فوتبال ايران به قله هاي فوتبال متصل شود. ازهمين رو با پيگيريهايي كه مهندس هاشمي سفير ايران دربرزيل صورت گرفت وسفري كه شخصا براي انجام مذاكرات نهايي صورت گرفت، مقدمات سفرتيم سائوپائولوبه ايران فراهم شد ومسئولان اين تيم پذيرفتند كه براي برگزاري ديدارخداحافظي تعدادي ازبازيكنان قديمي استقلال به كشورمان سفركنند.

وي تصريح كرد: البته قصد داريم درچارچوب جام صلح ودوستي نيزكه سال گذشته نيز ازسوي باشگاه استقلال برگزارشد وجنبه بازيهاي تداركاتي پيش ازشروع فصل را دارد، ازتعداد ديگري ازقهرمانان استقلال تجليل كنيم.

اوليايي با اشاره به اينكه باشگاه استقلال قصد داشت " پله " بازيكن افسانه اي فوتبال برزيل وجهان را نيزبه ايران دعوت كند، اظهارداشت: اين امربه دليل بارمالي سنگيني كه داشت وفراهم نشدن اسپانسرمناسب امكان پذيرنشد وتنها شركت پيوند نشان طلايي با وجود انحصاراتي كه دراين زمينه داشت پذيرفت تا بخشي ازهزينه هاي برگزاري اين مسابقات را تقبل كند.

معاون فرهنگي باشگاه استقلال با بيان اينكه تجليل ازپيشكسوتان جزوحلقه هاي مفقوده فوتبال كشوراست، گفت: اميدوارم روزي فرابرسد كه تجليل ازپيشكسوتان درتقويم فدراسيون فوتبال جاي بگيرد وبتوانيم درنزديك ترين فاصله زماني جشن خداحافظي قهرماناني كه براي فوتبال ورزش كشور افتخارآفريني كردند، را برگزاركنيم.

اوليايي درخصوص نحوه انتخاب پيشكسوتاني كه قراراست دراين ديدارازآنها تقديربعمل آيد، گفت: دراين زمينه ستادي درقالب 5 كميته تشكيل شد كه هسته مركزي كميته ارزشيابي پيشكسوتان با حضورچهره هايي چون جواد قراب، منصورپورحيدري، پرويز ابوطالب، بهتاش فريبا وهادي نراقي تشكيل شد وقراراست اين كميته براساس برخي شاخصها پيشكسوتان منتخب را معرفي كند كه اسامي پيشكسوتاني كه درديداربا سائوپائولومورد تقديرقرارخواهند گرفت، درجلسه امشب اين كميته مشخص خواهد شد.

درادامه اين جلسه خوزه كارلوس برونورو مديرتيم منتخب سائوپائولوبرزيل درسخناني با ابرازخرسندي ازحضوردركشورايران و آشنايي با مردم فوتبال دوست كشورمان گفت: بسيارعلاقمند بودم تا وضعيت پيشرفت ورزش ايران را ازنزديك ببينم كه مشاهداتم بسيارجالب توجه بود، بطوريكه تيم ملي فوتبال ايران پيش ازبرزيل به جام جهاني راه يافت. ضمن اينكه تيم واليبال شما نيزبا شايستگي به رقابتهاي جهاني صعود كرد.

وي پيرامون همكاري دوكشور ايران وبرزيل درچارچوب انجمن ايران- برزيل اظهارداشت: قبل ازسفربه ايران درديداري با رئيس ورزش برزيل موضوع گسترش روابط ورزشي دوكشور وبويژه فوتبال مورد تاكيد قرارگرفت و اميدوارم اين سفربر تقويت روابط ورزشي دوكشوربيفزايد.

مديرتيم منتخب سائوپائولوبرزيل تصريح كرد: هدف ازحضوردرايران شركت درديدارخداحافظي تعدادي ازبازيكنان استقلال بوده وازهمين روتيمي منتخب از ايالت سائوپائولوبرزيل متشكل ازباشگاههاي سانتوز، پالميراس و... را براي اين مسابقات به ايران آورديم واميدوارم بتوانيم ازاعتبارفوتبال برزيل دراين مسابقات دفاع كنيم.

ريكاردو مورس سرمربي تيم منتخب سائوپائولو برزيل نيزپيرامون وضعيت اين تيم گفت: پيش ازسفربه ايران اردويي 25 روزه را برگزاركرديم ودرحال حاضرهماهنگي خوبي بين بازيكنان وجود دارد ودرديدارمقابل استقلال تنها با هدف پيروزي به ميدان خواهيم رفت، زيرا اعتقاد داريم هرتيمي كه ازبرزيل خارج مي شود نماينده قهرمان فوتبال جهان است ونبايد لطمه اي به اين اعتبار جهاني وارد شود.

سرمربي تيم منتخب سائوپائولو درمورد شناخت خود از تيم استقلال اظهارداشت: ما شناخت نسبي از تيم استقلال داريم ومي دانيم اين تيم نايب قهرمان ليگ ايران است. دربي سنتي فوتبال ايران بين استقلال و پرسپوليس را هم ديديم و برگزاري اين ديداردرحضور يكصد هزارتماشاگربراي ما جالب توجه بود. اميدوارم در بازي با استقلال بتوانيم فوتبال هجومي را ارائه كنيم وبا پيروزي زمين را ترك نمائيم.

وي درپاسخ به اين سئوال كه آيا چنين مراوداتي مي تواند زمينه سفرتيم ملي فوتبال برزيل به ايران را فراهم كند، گفت: با توجه به فشردگي مسابقاتي كه درسطح تيم ملي وجود دارد، انجام چنين سفري نيازبه هماهنگيهاي زيادي دارد وبايد آنرا درتقويم فيفا قرارداد، ولي تصورمي كنم سفر تيم ملي فوتبال ايران به برزيل سهل الوصول تر است ومي توان چنين مسابقه اي را دربرزيل برگزاركرد.

سرمربي تيم منتخب سائوپائولودرپاسخ به سئوال خبرنگار" مهر" درخصوص همگروهي ايران وبرزيل درمسابقات جام جهاني 2006 آلمان تصريح كرد: اين امراتفاق جالبي است كه ازآن استقبال مي كنيم وتصورمي كنم ايران وبرزيل بتوانند بعنوان تيمهاي برتر مرحله مقدماتي ازگروه خود صعود كنند.