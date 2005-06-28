مهندس پور سرانجام از تئاتر رفت

به گزارش خبرنگار تئاتر "مهر"، صبح امروز "خسرو نشان" با نوشتن نامه تشكر آميزي از فعاليتهاي "فرهاد مهندس پور" طي يك سال گذشته در عرصه تئاتر كشور، موافقت خود را با استعفاي وي از رياست شوراي نظارت و ارزشيابي اعلام كرد.

"فرهاد مهندس پور" سال گذشته با آمدن خسرو نشان رئيس شوراي نظارت و ارزشيابي مركز هنرهاي نمايشي شد. همچنين به عنوان عضو شوراي مديريتي تئاتر شهر فعاليت كرد.

وي در ماه گذشته با تفكيك انجمن نمايش از مركز هنرهاي نمايشي به عنوان رئيس انجمن نمايش معرفي شد و از سمت رياست شوراي نظارت و ارزشيابي استعفا داد.

خاطرنشان مي شود "خسرونشان " مدير كل هنرهاي نمايشي هفته گذشته اعلام كرد: مهندس پور به خاطر فشار انتقادات مطبوعات و هنرمندان تئاتر از عملكردش مجبور به استعفا شده است، بنابراين با استعفاي او از رياست انجمن نمايش هيچ گاه موافقت نخواهد كرد.

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