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۸ اسفند ۱۳۹۱، ۱۸:۱۵

استاندار سیستان و بلوچستان:

امکانات آموزشی و فرهنگی باید سیستان و بلوچستان عادلانه توزیع شود

امکانات آموزشی و فرهنگی باید سیستان و بلوچستان عادلانه توزیع شود

زاهدان –خبرگزاری مهر: استاندار سیستان و بلوچستان پیش از ظهر امروز در حاشیه افتتاح دانشگاه فرهنگیان خطاب به مسئولان و دست اندرکاران امر آموزش بر عادلانه توزیع کردن امکانات آموزشی و فرهنگی در استان تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر حاتم نارویی با تاکید بر توزیع عادلانه امکانات آموزشی در استان گفت: باید امكانات آموزشی دانش آموزان دورترین نقطه استان با امکانات دانش آموزان مشغول به تحصیل در شهرهای بزرگ تر یکسان و از شرایط برابر برخوردار باشد.

وی با بیان اینکه دانشجویان مشغول به تحصیل در دانشگاه فرهنگیان استان باید متعهد به خدمت در مناطق محروم باشند افزود: هیچ كلاس درسی در استان نباید بدون معلم اداره شود و آموزش و پرورش موظف است برای معلمانی كه در خواست انتقالی از نقاط دور افتاده به مناطق برخوردار را دارند قبل از هر گونه اقدام  نسبت به جایگزینی معلم مربوطه اقدام کند.

نارویی افزود: ارتقای شاخص های فرهنگی ، وحدت و امنیت از مهمترین دغدغه مسئولان است و در این راستا دشمن با استفاده از  جنگ نرم و انعکاس کمبود ها سعی دارد تا اعتقادات مردم را نسبت به نظام و ارزش های اسلامی تضعیف کند.

 

کد مطلب 2007092

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