به گزارش خبرنگار مهر، راضیه خدادوست بعد از ظهر سه شنبه در نخستین همایش تحلیل و بررسی جرایم و آسیب های اجتماعی آذربایجان غربی ضمنتاکید بر لزوم توجه ویژه همه دستگاه ها به حضور در مناطق آسیب دیده و حاشیه شهره، افزود: مقابله با ناهنجاری های اجتماعی در مناطق حاشیه ای شهر و اعتمادسازی در بین مردم اولویت اصلی این نهاد هدف گذاری شده است.

وی خواستار همکاری همه دستگاههای فرهنگی و اجتماعی برای پیشگیری و مقابله با وقوع آسیبهای اجتماعی شد و اظهار داشت: در این راستا نقش خانواده ها، آموزش و پرورش و دانشگاهها پررنگتر بوده که لازمه ارائه راهکارهای مناسب برای جلوگیری از ایجاد بزهکاری، اعتیاد و برخی ناهنجاریهای اجتماعی، تعامل و همکاری همه نهادهای مسئول است.

مدیر کل بهزیستی آذربایجان غربی کانون خانواده را از نهادهای مورد توجه در پیشگیری از آسیبهای اجتماعی با توجه به شبیخون فرهنگی دشمنان بر علیه این هسته مرکزی اجتماع دانست و اعلام کرد: انتظار داریم سازمانهای مردم نهاد فرهنگی و دینی نیز برای کاهش آسیبهای اجتماعی باید همگام با نهادهای دولتی باشند.

خدادوست آموزش مهارتهای زندگی، راه اندازی گروههای همیار سلامت اجتماعی، خط 123 ، خط 1480 ، ایجاد مراکز کاهش طلاق، مراکزمداخله در بحران، مراکز درمان اعتیاد، مراکز نگهداری کودکان بدسرپرست و بی سرپرست را از جمله اقدامات این اداره کل در پیشگیری از ناهنجاری های اجتماعی برشمرد.

جرم خیزی بدنبال استفاده غیر اصولی از وسایل ارتباط جمعی

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری آذربایجان غربی نیز در این همایش ضمن ابراز تاسف از رشد روز افزون جرایم حوزه فضای مجازی، با اشاره به آسیب زا بودن فضای سایبری، گفت: هرزه نگاری، مطالب و تصاویر مستهجن، راوبط پنهان به واسطه استفاده نادرست از ابزارهای پیشرفته ارتباط جمعی ایجاد می شوند.

پرویز علیزاده را یکی از ابزارهای پیشرفته برای زمینه سازی وقوع جرمهای مختلف و آسیبهای اجتماعی متعدد عنوان کرد و گفت: عدم مقابله با این تهدیدات به ویژه از سوی خانواده ها، در آینده منجر به بروز آسیبهای بیشتر در حوزه های فضای سایبری، اینترنت و موبایل می شود.

93 اثر به دبیرخانه این همایش ارسال شده بود که از این تعداد 40 اثر به مرحله داوری راه یافته و از این تعداد نیز 18 اثر به مرحله پایانی راه یافت که در طول برگزاری همایش 9 اثر قرائت و 9 اثر به صورت پوستر ارائه می شود.