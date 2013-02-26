  1. استانها
  2. گلستان
۸ اسفند ۱۳۹۱، ۱۷:۳۳

پیری:

14 آموزشگاه علی آبادکتول برای اسکان مسافران تجهیز می شود

14 آموزشگاه علی آبادکتول برای اسکان مسافران تجهیز می شود

علی آبادکتول - خبرگزاری مهر: رئیس اداره آموزش و پرورش علی آبادکتول درباره اسکان مسافران نوروزی در شهرستان گفت: 14 آموزشگاه برای اسکان مسافارن نوروزی تجهیز می شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد پیری بعد از ظهر سه شنبه در ستاد تسهیلات نوروزی شهرستان گفت: در حال حاضر مشغول آماده سازی و تجهیز این مدارس هستیم.

وی اظهار داشت: در تجهیز این آموزشگاهها نیاز به تجهیزاتی مانند یخچال، پتول، تخت و تلویزیون داریم که لازم است از ادارات دیگر تامین شود.
 
وی عنوان کرد: دو مرکز پذیرش برای اسکان مسافران در علی آباد و فاضل آبادکتول مشخص کردهی ایم و لازم است در این راه همکاری ادارات دیگر را داشته باشیم.
 
پیری همچنین از اداره برق خواست تا با همکاری لازم در جهت قطع نشدن برق، محل های اسکان در نظر داشته باشند و شهردرای نیز همکاری لازم را در جهت پاکسازی مناطق اسکان داشته باشد.
 
علی آبادکتول در 42 کیلومتری شرق گرگان واقع شده است.
کد مطلب 2007105

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها