14 آموزشگاه علی آبادکتول برای اسکان مسافران تجهیز می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد پیری بعد از ظهر سه شنبه در ستاد تسهیلات نوروزی شهرستان گفت: در حال حاضر مشغول آماده سازی و تجهیز این مدارس هستیم.

وی اظهار داشت: در تجهیز این آموزشگاهها نیاز به تجهیزاتی مانند یخچال، پتول، تخت و تلویزیون داریم که لازم است از ادارات دیگر تامین شود.

وی عنوان کرد: دو مرکز پذیرش برای اسکان مسافران در علی آباد و فاضل آبادکتول مشخص کردهی ایم و لازم است در این راه همکاری ادارات دیگر را داشته باشیم.

پیری همچنین از اداره برق خواست تا با همکاری لازم در جهت قطع نشدن برق، محل های اسکان در نظر داشته باشند و شهردرای نیز همکاری لازم را در جهت پاکسازی مناطق اسکان داشته باشد.

علی آبادکتول در 42 کیلومتری شرق گرگان واقع شده است.