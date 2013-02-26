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۸ اسفند ۱۳۹۱، ۱۸:۴۰

اخبار لبنان/

اظهارات مداخله جویانه سفیر انگلیس در بیروت/ ادامه تجاوزات صهیونیستها به لبنان

اظهارات مداخله جویانه سفیر انگلیس در بیروت/ ادامه تجاوزات صهیونیستها به لبنان

در حالی که وزیر ورزش و جوانان لبنان از اوضاع امنیتی کشورش ابراز نگرانی کرده است، شبکه المنار تجاوز نظامیان رژیم صهیونیستی به اراضی لبنان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه السفیر، "فیصل کرامی" وزیر جوانان و ورزش لبنان تاکید کرد: مواضع ما کاملا مشخص است و هدف ما خدمت به مردم و کشور است  و پیشینه ما گواه این مدعاست. انتخابات پارلمانی با هر قانونی که برگزار شود، من در آن مشارکت خواهم کرد.

وی درباره سوء قصد نافرجام اخیر علیه خود بیان کرد: پرونده در دست دستگاههای امنیتی و قضایی مربوطه است.

کرامی افزود: اوضاع امنیتی در لبنان از شمال تا جنوب تاسف بار است و تا کنون، اقدام واقعی و جدی برای حل مشکل امنیتی به عمل نیامده است و طرابلس از مشکلات بی شماری رنج می برد.

خبر دیگر اینکه افراد ناشناس اقدام به شکستن شیشه های مرکز امور اجتماعی در شهر بنت جبیل لبنان کردند و عبارات زشتی بر روی دیوارهای آن نوشتند.

از سوی دیگر تام فلچر سفیر انگلیس در لبنان در اظهاراتی مداخله جویانه اعلام کرد: بحثهای مربوط به تعویق انتخابات پارلمانی در لبنان به مدت دو سال نگران کننده است.

خبر دیگر اینکه شبکه المنار گزارش داد: به دنبال تجاوز نظامیان رژیم صهیونیستی به اراضی لبنان، ارتش این کشور به حالت آماده باش درآمده است.

المنار بیان کرد:  30 نظامی صهیونیست به همراه سه تانک میرکاوا به منطقه الوزانی در جنوب لبنان تجاوز کردند.

این شبکه لبنانی همچنین از نقض حریم هوایی لبنان از سوی یک هواپیمای جاسوسی رژیم صهیونیستی خبر داد.

کد مطلب 2007113

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