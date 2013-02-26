باشگاه فولاد يزد مدافع خوزستاني خود را اخراج كرد

به گزارش خبرنگار مهر، اين بازيكن كه پس از پيوستن به فولاد يزد با گرفتن كارت هاي زرد بي مورد از تركيب فولاد دور شده بود، پس از هفته ها بي انظباطي اخراج شد.

تصميم گيري در مورد محمد كوتي در پي تمرد از دستورات كادر فني و غيبت در تمرينات از سوي كادر فني در اختيار باشگاه گذاشته شد و مديريت باشگاه نيز با نوشتن نامه اي به كميته انظباطي فدراسيون و گزارش تخلفات وي، اين بازيكن را اخراج كرد.

همچنين يكي از مهاجمان تيم فولاد يزد كه به دليل مصدوميت در تمرينات حضور نداشت با به دست آوردن بهبودي خود به تمرينات بازگشت و با حضور در كنار بازيكنان خود را براي رقابت با شهرداري ياسوج آماده مي كند.

همچنين عليرضا جديدي كه به علت سه اخطاره بودن بازي روز گذشته فولاد را از دست داده بود مي تواند در بازي با شهرداري ياسوج بار ديگر براي فولادي ها به ميدان بيايد و عصاي دست كادرفني فولاد شود.

به گزارش مهر، تيم فوتبال فولاد يزد پس از كسب بهترين پيروزي فصل جاري خود در مقابل مس رفسنجان، برنامه هاي آماده سازي خود براي ديدار با شهرداري ياسوج را از سر گرفت.

شاگردان دينورزاده با فراموش كردن ديدار با مس براي سفر به قلعه عقابهاي ليگ يك آماده مي شوند.