اعطای پژوهانه به دانشجویان دکتری تا پایان سال/ 3 هزار دانشجو مشمول دریافت کمک هزینه

دکتر سید مهدی سیدی، در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه مرحله هفتم پژوهانه آخرین مرحله اعطای پژوهانه به دانشجویان دوره دکتری در سال جاری است، افزود: به منظور پرداخت این مرحله کارهای مقدماتی آن انجام شده است.

معاون علمی و پژوهشی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با تاکید بر اینکه لیست‌های وزارتخانه‌های بهداشت و علوم به دست ما رسیده است، اظهار داشت: در تلاش هستیم تا پژوهانه مرحله هفتم را تا پایان سال به کلیه دانشجویان مشمول پرداخت کنیم.

وی ادامه داد: به هر دانشجوی مشمول پژوهانه به میزان 5 میلیون تومان پرداخت می‌شود از این رو بر اساس تعداد دانشجویان مبلغ نهایی تعیین خواهد شد.

سیدی، اضافه کرد: از این رو در حال حاضر نمی‌توان مبلغ نهایی پژوهانه مرحله هفتم را اعلام کرد.

وی با اشاره به دلایل این امر، در این باره توضیح داد: تعدادی از دانشجویان مشمول از دوره قبل جا مانده بودند که در این دوره باید به این دسته از دانشجویان نیز رسیدگی شوند بنابراین تعداد نهایی دانشجویان را به طور قاطع نمی‌توان اعلام کرد.

معاون علمی و پژوهشی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با تاکید بر اینکه لیست دانشجویان مشمول طرح پژوهانه هنوز نهایی نشده است، خاطر نشان کرد: تاکنون 3 هزار و 800 نفر در این لیست وارد شده‌اند ولی این تعداد عدد نهایی نیست و با تکمیل این لیست از سوی وزارتخانه‌های علوم و بهداشت طی روزهای آینده اعلام خواهد شد.

سیدی از احتمال تغییر در اعطای پژوهانه در سال 92 خبر داد و یادآور شد: در حال حاضر مذاکراتی در دستور کار قرار دارد تا در سال 92 تغییراتی را در اعطای پژوهانه اعمال شود.

به گفته وی این تغییرات در راستای اهداف معاونت علمی در زمینه اعطای پژوهانه اعمال خواهد شد.

شرایط اعطای پژوهانه

به گزارش مهر، پژوهانه وجوه معینی است که به صورت پرداخت مستقیم نقدی و یا اعتباری به دانشجویان واجد شرایط مقطع دکتری وزارتخانه‌های علوم وبهداشت که پیشنهاد موضوع رساله دکتری آنها مورد تایید قرار گرفته باشد، پرداخت می‌شود.

دانشجویان مقطع دکتری در مراکز علمی، آموزشی و پژوهشی تابع وزارتخانه‌های علوم و بهداشت در صورتی که به صورت تمام وقت در دانشگاه حضور داشته باشند و در موعد مقرر موفق به گذراندن آزمون جامع شده باشند ومشروط نشده باشند مشمول این طرح قرار می‌گیرند.

دانشجویان مشمول دریافت پژوهانه پس از فراغت از تحصیل تعهد اداری و استخدامی در قبال پژوهانه نخواهند داشت.