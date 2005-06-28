منتجب نيا: مردم نشان دادند كه به معيشت بيش از مسايل سياسي تاكيد دارند

حجت الاسلام و المسلمين رسول منتجب نيا در گفت وگو با خبرنگار سياسي "مهر"، در پاسخ به اين سوال كه مهمترين انتظار مردم از دولت آينده در عرصه سياسي چيست، گفت : يكي از ويژگي هاي انتخابات نهم رياست جمهوري اين بود كه همه كانديداها از جمله آقاي احمدي نژاد مسايل معيشت و رفاه را سرلوحه شعارهاي خود قرار دادند و سياست در رده هاي بعدي قرار گرفت و راي مردم نيز نشان داد كه آنان نيز بر اين نكته بيش از مسايل سياسي تاكيد دارند.



وي عرصه اقتصاد را به دو بخش زيربنايي درازمدت و ميان مدت بخش معيشت مردم تقسيم كرد و افزود : نتيجه اقداماتي نظير طرح هاي بزرگ عمراني، تقويت بخش كشاورزي و تقويت توليد و صادرات نفت و مواد غيرنفتي به سرعت در سفره مردم آشكار نمي شود در حالي كه آنچه نظر مردم را جلب مي كند اشتغال فرزندان، ارزاني ارزاق عمومي و رفع نيازهاي روزمره است.



عضو شوراي مركزي مجمع روحانيون مبارز خاطرنشان كرد : بيشتر مردم ظواهر را مي بينند و آقاي احمدي نژاد هم كه تلاش داشت نيازهاي واقعي مردم را بيان كند به اين مساله توجه كرد و توانست موفق شود .



وي با بيان اينكه دولت خاتمي در كنار توسعه سياسي به توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي نيز توجه داشته است تاكيد كرد : دولت آينده نيز به موازات توجه به هر دو بعد اقتصاد بايد به مسايل سياسي جامعه نيز توجه كامل داشته باشد .



منتجب نيا توجه به حقوق شهروندي، آزادي هاي مشروع و قانوني، آزادي قلم و بيان، آزادي مطبوعات در چارچوب قانون و جلوگيري از برخورد غيرقانوني با مطبوعات و تقويت احزاب و تشكلهاي سياسي را از وظايف رييس جمهور آينده در تقويت بعد معنوي و فرهنگي جامعه برشمرد .



وي با تاكيد بر اينكه رشد و بلوغ سياسي و فرهنگي جامعه ايران نسبت به سطح جهاني بسيار بالاست، گفت: تنها با سير كردن شكم مردم نمي توان مردم را قانع كرد .



عضو شوراي مركزي مجمع روحانيون مبارز، توسعه نامتوازن سياسي و اقتصادي را زمينه ساز انفجار در جامعه دانست.

