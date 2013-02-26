طراحی نرم افزار بازی رایانه ای دفاع مقدس در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا مومنی خنکدار عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به راههای جذب جوانان و نوجوانان به مساجد، افزود: کانون های فرهنگی هنری مساجد با استفاده از فناوری های روز، ایجاد فضای با نشاط در مساجد، برگزاری اردوهای تفریحی و زیارتی و حمایت مادی و معنوی از نخبگان مسجدی می توانند در جذب جوانان و نوجوانان به مساجد مؤثر باشند.



مومنی، کانون های فرهنگی هنری مساجد را یکی از مراکز مهم مقابله با جنگ نرم دانست و ادامه داد: کانون های فرهنگی هنری مساجد یکی از مراکز مطمئن برای تربیت دینی جوانان و نوجوانان هستند و با برگزاری نشست های مختلف و افزایش بصیرت و آگاهی آنان می توانند در مقابل تهاجم فرهنگی و جنگ نرم دشمن ایستادگی کنند.

وی افزود: بسیاری از جوانان و نوجوانان به دلیل مشکلات مالی نمی توانند به آموزشگاه ها مراجعه کنند و لذا کانون های فرهنگی هنری مساجد با برگزاری کلاس های آموزشی و هنری با کمترین هزینه امکان استفاده از فرصت های برابر برای تمامی افراد جامعه را فراهم کرده است.



مدیر مسئول کانون فرهنگی تخصصی پژوهش ابراز داشت با توجه به اینکه امروز همه فعالیت ها به سمت تخصصی شدن پیش می روند، کانون های تخصصی مساجد با کمترین بودجه و هزینه ای، بیشترین امکانات را در اختیار جوانان قرار می دهند مقوله بازی های رایانه ای قطعا محصولی فرهنگی و رسانه ای محسوب می شود که متاسفانه در آن دچار معضل هستیم و نتوانستیم تاکنون آن طور که باید به آن بپردازیم.



ویبا اشاره به سخنان مقام معظم رهبری در 13 دی ماه سال 84 و اشاره ایشان به بازی های رایانه ای به عنوان محصولی فرهنگی و رسانه ای، تصریح کرد: از سال 90 تیمی برای تحقیق در زمینه بازی های رایانه ای در کانون تخصصی پژوهش مازندران تشکیل شد که توانستیم پس از دو سال به زیر ساخت های فنی تهیه و تنظیم این دسته از تولیدات نرم افزاری و فرهنگی دست پیدا کنیم.



مومنی اظهار داشت: کانون های فرهنگی هنری مساجد با هدف تقویت بنیه علمی، فرهنگی و روحیه معنوی جوانان فعالیت می کنند.



