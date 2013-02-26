توزیع 100 تن پسته 30 هزار تومانی در نمایشگاه بهاره خراسان جنوبی

به گزارش خبرگزاری مهر؛ قهرمان رشید امروز در بازدید از میادین میوه و تربار بیرجند با بيان اينكه ذخيره سازي هاي لازم در بخش هاي مختلف در استان براي تامين مايحتاج مردم در شب عيد انجام شده است، گفت: مردم به هيچ وجه نگران تامين اقلام مورد نياز خود نباشند چرا كه تمامي تمهيدات دراين زمينه انديشيده شده است.

وی با بيان اينكه مردم در خريد اقلام مورد نياز خود عجله نكنند، گفت: اين امر موجب مي شود تا با ايجاد التهاب در بازار زمينه سوء استفاده برخي افراد سودجو فراهم شود.

وي به توزيع مرغ منجمد به صورت نامحدود و با قيمت مصوب در بازار استان اشاره كرد و بیان داشت:مرغ منجمد بيش از مقدار مورد نياز استان تهيه شده كه بر اساس نياز بازار و به صورت نامحدود توزيع خواهد شد.

استاندار خراسان جنوبی ادامه داد: در حال حاضر 70درصد از مرغ گرم استان به ساير استان ها صادر مي شود كه سعي مي كنيم تا با جلوگيري از بخشي از آن نياز مرغ استان را تامين كنيم.

توزیع سه هزار تن برنج در استان/ نمایشگاه بهاره 14 اسفند در بیرجند

وي به ذخيره سازي برنج در استان نيز اشاره كرد و افزود:تاكنون سه هزار تن برنج در استان توزيع شده و ساير تمهيدات لازم براي تامين نياز مردم انديشيده شده است.

رشید يادآورشد: از 14 اسفندماه جاري نمايشگاه بهاره در استان همزمان با سراسر كشور برپا مي شود و اجناس در اين نمايشگاه با 15درصدتخفيف به مشتريان ارائه خواهد شد، اين در شرايطي است كه ازحضور كساني كه در سال هاي قبل اجناسي بي كيفيت در اين نمايشگاه ارائه كرده بودند ممانعت بعمل خواهد آمد.

وي به عرضه پوشاك در اين نمايشگاه اشاره كرد و افزود: سعي شده تا تمامي نيازمندي هاي شهروندان عزيز در اين نمايشگاه ارائه شود تا بتوانند مايجتاج خود را از اين محل تهيه نمايند.

استاندار خراسان جنوبی ادامه داد: تمهيدات لازم براي نظارت و كنترل بر روند عرضه و تقاضا در ايام پاياني سال تشديد خواهد شد و در صورت مشاهده هرگونه تخلف با خاطيان به شدت برخورد خواهد شد.

وي با بيان اينكه دستگاه هاي اجرايي ذي ربط نيز بايد در ايام پاياني سال تمهيدات جدي تري در اين رابطه بينديشند گفت: شهروندان نيز در صورت هرگونه تخلفي از سوي اصناف و دست اندركاران امر مي توانند مراتب را با دستگاه هاي ذي ربط در ميان بگذارند تا در كوتاه ترين زمان ممكن برخورد لازم صورت گيرد.

رشید به افزايش قيمت پياز به عنوان يك محصول پرمصرف در بازار استان طي چند روز گذشته اشاره كرد و ادامه داد: با توافقي كه با استان سيستان و بلوچستان صورت گرفته است مقرر شد تا در آينده نزديك پياز با قيمت بسيار پايين تر وارد بازار استان شود.

وي به پسته به عنوان يكي از مهمترين اقلام مورد نياز در ايام پاياني سال اشاره كرد و افزود: 100 تن پسته با قيمت كيلويي 30هزار تومان سهميه خراسان جنوبي است كه به زودي وارد استان شده و در نمايشگاه بهاره توزيع خواهد شد.