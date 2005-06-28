يك خاخام بازنشسته رئيس ستاد ارزشها و ديدگاهها آكادمي نيروي هوايي آمريكا شد

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر"، "آرنولد رسنيكوف" به عنوان دستيار ويژه "مايكل دومينگز"، رئيس نيروي هوايي ايالات متحده و رئيس ستاد ارزشها و ديدگاهها منصوب شد.

نيروي عملياتي نظامي چهارشنبه هفته گذشته گزارش داد تبعيض ديني آشكاري در اين آكادمي مشاهده نشد.

"مايكل اي وينستين"، وكيل كاخ سفيد در پنتاگون كه در سال 1977 از همين آكادمي فارغ التحصيل شده و دو پسر خود را براي تحصيل به اين آكادمي فرستاده و يكي از منتقدان اين آكادمي در زمينه عدم تساهل به شما مي رود پيش از اين تأكيد كرده بود : بايد ديد نيروي عملياتي كه تشكيل مي شود به واقع وضعيت ديني آكادمي را كنترل مي كند و يا تنها يك نيروي نمايشي خواهد بود.

آسوشيتد پرس گزارش داد، نيروي عملياتي براي بررسي شكايت هايي مبني بر مورد آزار قرار گرفتن پيروان اديان از سوي مسيحيان پروتستان تشكيل شد. بر اساس گزارشاتي كه از وضعيت عدم تساهل در اين آكادمي وجود دارد، يكي از روحانيون اين آكادمي به دانشجويان افسري گفته بود پيروان ديگر اديان به جز مسيحيان پروتستان به دوزخ مي روند.

در جلسه اي كه با حضور خاخام "آرنولد رسنيكوف" و اعضاي نيروي عملياتي تشكيل شد، توصيه هايي از جمله ايجاد راهبردهايي درباره اين كه چه نوع اظهارات ديني درآكادمي مجاز است مطرح شد.

"رسنيكوف" مدير اسبق امور بين اديان كميته يهودي هاي آمريكا بوده است.

