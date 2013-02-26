باغ و ساختمان 35 میلیارد ریالی در شمیران وقف درمان بیماران بی بضاعت و سرطانی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام روح الله گلزاری با بیان اینکه اطلاع رسانی مناسب در هفته وقف امسال و تولیدات رسانه ای در حوزه فیلم، سریال، مستند و حضور فعال در رسانه ها تأثیرات خوبی را در میان مردم داشته است، تصریح کرد: همزمان با هفته وقف امسال واقف ارجمند حجت الله حشمتی تحت تأثیر این برنامه ها با مراجعه به این اداره ملک خود را که شامل بیش از 70 اصله درخت مثمر و غیرمثمر است همراه با یک ساختمان به مساحت 107 متر مربع و چاه آب و در مجموع 579 متر عرصه و اعیان را با نیت تأمین هزینه دارو و درمان بیماران فقیر و بی بضاعت و بیماران سرطانی وقف کرد.

وی افزود: براساس ارزیابی انجام شده ارزش تقریبی این ملک که در بزرگراه امام علی(ع) بالاتر از پل ارتش واقع است بیش از 35 میلیارد ریال است.

حجت الاسلام گلزاری بیان داشت: وقف نامه این موقوفه 29 بهمن ماه به ثبت رسمی رسید و متولی آن نیز اداره اوقاف وامور خیریه شمیران تعیین شده است.

هدیه یک میلیارد و 200 میلیون ریالی خانم وکیلی نویسنده معروف به کودکان سرطانی و بی سرپرست

سرکار خانم وکیلی نویسنده معروف سهم الارث، آپارتمان خویش را که بیش از یک میلیارد و 200 میلیون ریال ارزیابی می شود و با نیت کمک به کودکان سرطانی و بی سر پرست وقف کرد.

روابط عمومی سازمان اوقاف و امور خیریه با بیان اینکه وقف نامه این موقوفه در اداره اوقاف و امور خیریه شمیران به ثبت رسیده است، تصریح کرد: سهم الارث این واحد مسکونی 111 متری اخیراً توسط خانم شهره وکیلی به عنوان موقوفه و در راستای حمایت از کودکان سرطانی و ایتام به ثبت رسیده است.

وی ادامه داد: ارزش ریالی این موقوفه براساس ارزیابی کارشناسان مربوطه بیش از یک میلیارد و 200 میلیون ریال برآورد شده است.

حسن ربیعی با بیان اینکه نخبگان جامعه نقش ممتازی در توسعه و ترویج وقف دارند، تصریح کرد: امیدواریم چنین وقفهایی که بحمد الله در سال جاری شاهد رشد چشمگیر آن در جامعه هستیم بتواند در گسترش و توسعه هرچه بیشتر این سنت حسنه در جامعه اسلامی کمک کرده و موجب کاهش مشکلات و نابسامانیهای اجتماعی شود.

220 رابط روابط عمومی در آموزش و پرورش پاکدشت در حال فعالیت هستند

220 فرهنگی در مدارس شهرستان پاکدشت مشغول فعالیت در حوزه روابط عمومی هستند.

مسئول روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان پاکدشت هدف از این طرح را گسترش بحث تبادل اطلاعات و اطلاع رسانی جامع و به موقع دستاوردهای آموزش و پرورش به دانش آموزان و اولیا در مدارس اعلام کرد.

محمد کنشلو گفت: در واقع یکی از بحثهای مهم در جوامع امروزی بحث اطلاعات و تبادل آن است که این وظیفه برعهده روابط عمومیهاست که اطلاعات را به صورت جامع و صحیح به مخاطبان خود انتقال دهند.

وی افزود: روابط عمومی آموزش و پرورش پاکدشت نیز در طرحی اقدام به ثبت نام رابطان روابط عمومی از بین همکاران تمامی مدارس کرد و هم اکنون 220 رابط در آموزش و پرورش شهرستان پاکدشت مشغول به کار هستند.