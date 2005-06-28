۷ تیر ۱۳۸۴، ۱۴:۵۲

در روز گذشته:

تهران 61 مورد حريق و حادثه را شاهد بود

وقوع 61 حادثه و حريق طي شبانه روز گذشته در تهران 5 كشته و 11 مجروح بر جاي گذاشت.

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از روابط عمومي سازمان اتش نشاني و خدمات ايمني تهران، در جريان وقوع 39 مورد حريق و 22 حادثه رخ داده 5 نفر جان خود را از دست دادند و 11 نفر ديگر نيز مجروح شدند كه حوادث مختلف 245 ميليون ريال خسارت به بار آورد.

شعله هاي سركش آتش در طول اين مدت 8 منطقه از فضاي سبز شهري، 9 منزل مسكوني ، 7 وسيله نقليه ، 6 نقطه از معابر شهري، 2 مغازه ، 2 كارگاه و نيز چندين مكان مختلف را در برگفت.

از ديگر حوادث رخ داده طي روز گذشته غرق شدن دو پسر جوان در آب هاي سد لتيان بود كه غواصان سازمان پس از ساعاتي تلاش موفق به كشف اجساد اين دو نوجوان شدند.

 

 

