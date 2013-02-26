مسعود مرادی ناظر دیدار الجیش قطر با الشباب عربستان شد

به گزارش خبرنگار مهر، طبق اعلام کنفدراسیون فوتبال آسیا مسعود مرادی ناظر بین‌المللی داوری ایران به عنوان ناظر داوری دیدار تیم‌های الجیش قطر با الشباب عربستان در هفته چهارم از مرحله گروهی رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا انتخاب شد.

این دیدار در چارچوب مسابقات گروه A و روز سوم اردیبهشت‌ماه سال 1392 در شهر دوحه قطر برگزار می‌شود. "ساتو ریوجی" به همراه "اوتسوکا هاروشیرو" و "هیرو یوکی" همگی از ژاپن وظیفه قضاوت آن بازی را برعهده دارند. ضمن اینکه "جمیل نایفه" از سوریه داور چهارم و "عبدالغفور عبدالحمید" از مالدیو ناظر این بازی خواهد بود.

پیش از این هم کنفدراسیون فوتبال آسیا، مسعود مرادی را به عنوان ناظر بازی الغرافه قطر و النصر امارات در هفته دوم از مرحله گروهی رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا انتخاب کرده بود.