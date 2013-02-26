به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال بایرن مونیخ در آغاز فصل جاری مسابقات فوتبال باشگاهی آلمان و در دیدار سوپرکاپ، دورتموند را با نتیجه 2 بر یک شکست داد و در ماه دسامبر هم جدال دو تیم در دور رفت رقابتهای بوندسلیگا با تساوی یک بر یک به پایان رسید.
هاینکس معتقد است بایرن میتواند شکست ناپذیریاش مقابل دورتموند در این فصل را در دیدار چهارشنبه شب نیز ادامه دهد.
هاینکس گفت: ما انگیزه بسیار بالایی در جام حذفی داریم و برای پیروزی در دیدار چهارشنبه به میدان خواهیم رفت. ما در خانه بازی میکنیم و سطح بالایی از استاندارد فوتبال ارائه میدهیم. همه اینها باعث میشود به پیروزی در این بازی اطمینان داشته باشیم.
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