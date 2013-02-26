ششمین جشنواره هنرهای تجسمی بسیج هنرمندان کشور برترین هایش را شناخت

به گزارش خبرنگارمهر، عصرسه شنبه آیین اختتامیه "ششمین جشنواره کشوری بسیج هنرمندان " در سالن استادسیروس صابر اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز با حضور سردار حسینی مطلق فرمانده سپاه امام حسن مجتبی (ع)، حسین قنادیان رئیس بسیج هنرمندان کشور، مجتبی ابراهیمی مدیرکل ارشاد البرز، فرید سرمت رئیس بسیج هنرمندان استان و جمعی از مسئولان استان و هنرمندان سراسر کشور برگزار شد.

در این مراسم با قرائت بیانیه" ششمین جشنواره هنرهای تجسمی کشور " توسط فرید سرمست رئیس بسیج هنرمندان استان برترین های این جشنواره در بخش های" نقاشی، گرافیک، خوشنویسی، حجم، تذهیب، نگارگری و کاریکاتور " شناخته شدند.

فرید سرمت در بخشی از این جشنواره کلام خود را مزین به بیاناتی از مقام معظم رهبری ساخت و گفت: طبق فرموده معظم له " روحیه بسیجی و معرفت بسیجی باید فراگیر شود تا این کشور بتواند با سنگینی را که بر دوش دارد که همان بار هدایت الهی و سعادت انسانها است به سرمنزل برسانند."

وی با تشریح نقش بسیج افزود: بسیج بزرگترین و مهمترین کانون فعالیت های اجتماعی کشور است که از یک سو بر معنویت، باورهای دینی و ارزش های مذهبی تمرکز دارد و از سوی دیگر، ریشه های فرهنگی جامعه را شکل می دهد.

سرمست ادامه داد: از منظر دیگر هنر و معنویت به عنوان دو رکن اصلی ساختار جامعه ایرانی- اسلامی در فرهنگ بسیجی داوم و قوام می یابند.

تلفیق هنر و معنویت شاهکارهای هنری را خلق می کنند

رئیس بسیج هنرمندان استان البرز خاطر نشان کرد: تاریخ هنر ایران اسلامی نشانگر آن است که هر زمان هنر و معنویت در دست و شانه به شانه هم بوده اند؛ بزرگترین شاهکارهای هنری و پر محتواترین مفاهیم فرهنگی و دینی را پدید آورده اند و هرآن جا که معنا و مفهوم در قالب هنر بیان شده، به روح و جان مخاطب نشسته و نقش ماندگاری را ثبت کرده است.

سرمست درباره تاثیر جشنواره هنرهای تجسمی بسیج نیز گفت: این جشنواره باهدف بستر سازی شایسته برای بیان مفاهیم ارزشی و در قالب هنر، هم نشین سازی هنر و معنویت در شاکله بسیج به عنوان حلقه های مقدس و مردمی، شناسایی و جذب استعدادهای برتر، پرورش و آموزش هنرمندان جوان استانی و ملی، تمرکز بر جنبه های نظری و عملی خلق آثار هنری، ششمین گام خود را پشت سرمی گذارد و با تجربه ای پربار و توشه ای ارزشمند، آغاز دوره هفتم خود را جشن می گیرد.

ضرورت بازنگری در سیستم آموزش کشور

وی افزود: آموزش و هنر مفاهیم انسانی و معضلات ریشه ای آن در سیستم آموزش کشور مهمترین نکته ای است که در اغلب جشنواره های هنری بدان اشاره شده و در این جشنواره نیز ضرورت و اصلاح هنرهای تجسمی را یادآور می شود.

این مسئول گفت: برپایی کارگاه های عملی در استانها و برنامه ریزی شده مهمترین رویکردی است که میتوان در رفع این خلاها بکار گرفت.

وی بیان کرد: این جشنواره معرف تلاش ها و دستاوردهای هنری هنرمندان بسیجی سراسر کشور است و جوانان متعهد را پوشش می دهد تا آینده هنرهای تجسمی ایران اسلامی را رقم بزنند.

سرمست اظهار داشت: در این جشنوار ه زمینه ای را فراهم ساخت تا جنبه های آموزش و خلق آثار کارگاهی، در قالب نمایشگاهی ویژه به منحصه ظهور گذاشته شود.

وی در پایان برپایی این جشنواره را با در نظر گرفتن نقاط قوت و ضعف آن و ارتقای سطح کمی و کیفی راهگشایی برای جذب و شناسایی استعدادهای هنرمندان بسیجی ایران اسلامی دانست.

در پایان این مراسم نفرات برگزیده این جشنواره از دستان فرمانده سپاه امام حسن مجتبی (ع)،رییس سازمان بسیج هنرمندان کشور، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی، سرپرست اداره ارشاد کرج ، معاون هنری سینمای البرز و جمع دیگری از مسئولان لوح های خود را دریافت کردند.

پخش جدیدترین کلیپ ویژه استان البرز که قرار است بعد از راه اندازی سیمای البرز از این شبکه استانی به صورت سراسری پخش شود اجرا و با استقبال هنرمندان سراسر کشور همراه شد.

"جشنواره هنرهای تجسمی بسیج هنرمندان کشور" در ششمین سال خود به میزبانی استان البرز برگزار شد و طی چند روز شاهد گردهمایی بیش از 100 اثر از هنرمندان سراسر کشور در نگارخانه فجر اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز بودیم.

آثار این هنرمندان در رشته "نقاشی، گرافیک، خوشنویسی، حجم، تذهیب، نگارگری و کاریکاتور " به تصویر کشیده شد.