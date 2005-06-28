جشنواره آسيايي "بهداشت خانواده" در تهران برگزار مي شود

به گزارش گروه حوزه و دانشگاه "مهر"، دكتر سعيد كاظمي آشتياني رييس جهاد دانشگاهي واحد علوم پزشكي ايران با اعلام اين خبر گفت: در راستاي تحقق برنامه هاي پژوهشي مندرج در برنامه توسعه فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي جمهوري اسلامي ايران مبني بر مشاركت بخش خصوصي و با عنايت به استقبال كم نظير پژوهشگران ايراني از نخستين جشنواره علمي "بهداشت خانواده"، اين جشنواره در دومين سال با گسترش حوزه جغرافيايي به صورت آسيايي برگزار مي شود.

دكتر كاظمي با اعلام اينكه برقراري ارتباط بين پژوهشگران داخلي و خارجي در حوزه سلامت، ارتقاي سطح آگاهي هاي عمومي در اين حوزه و ايجاد زمينه برقراري ارتباط علمي بين پژوهشگران ايراني و خارجي از جمله اهداف برگزاري اين جشنواره است، افزود: تلاش براي استفاده از تجربيات علمي - پژوهشي كشورهاي آسيايي در حوزه سلامت و تشويق محققان و پژوهشگران حوزه سلامت با گسترش پژوهشهاي كاربردي از ديگر اهداف برگزاري اين جشنواره است.

رييس جشنواره آسيايي "بهداشت خانواده " با دعوت از كليه انديشمندان و پژوهشگران رشته هاي بهداشت، عفوني، پوست، تغذيه، پزشكي، اجتماعي، اپيدميولوژي، داروسازي، ميكروبيولوژي، آموزش بهداشت و همچنين رشته شيمي (مرتبط با صنايع بهداشتي و شوينده) براي شركت در اين جشنواره، تصريح كرد: تمامي متخصصان صاحب اثر علمي شامل مقاله، كتاب و يا پژوهش هاي پايان يافته در رشته هاي مذكور مي توانند با مراجعه به پايگاه اطلاع رساني جشنواره به آدرس :www.paknamaward.com ضمن تكميل فرم ثبت نام و ارسال مستندات علمي خود حداكثر تا پانزدهم تيرماه سال جاري اقدام كنند.

رييس جهاد دانشگاهي واحد علوم پزشكي ايراني مجموع جايزه پنج نفر برتر بخش آسيايي جشنواره را 15 هزار دلار اعلام كرد و افزود: در بخش نفرات برتر ملي نيز به سه نفر مجموعا 15 سكه بهار آزادي به همراه لوح يادبود جشنواره اعطا مي شود.

دكتر كاظمي در پايان از برگزاري كنگره علمي "بهداشت خانواده" هم زمان با برگزاري جشنواره خبر داد و خاطرنشان كرد: شركت پاكنام با هدف توسعه امر پژوهش و ارتباط هر چه بهتر بخش پژوهش و صنعت، در برگزاري اين جشنواره حمايت لازم را به عمل آورده است.